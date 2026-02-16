Fondazione Fiera Milano, al via l’integrazione con il sistema culturale

Sottoscritto il Protocollo per la Promozione e la valorizzazione artistica e culturale tra Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano Spa e i principali enti culturali e istituzionali del territorio, evoluzione del Tavolo della Cultura avviato lo scorso ottobre che si inserisce nel percorso dell’Alleanza per il Made in Italy promosso da Fondazione per rafforzare il ruolo di infrastruttura strategica di sviluppo economico, sociale e culturale del Paese del sistema fieristico, un modello di integrazione sul territorio per accrescerne la competitività internazionale e generare valore condiviso.

Elemento operativo del Protocollo la realizzazione di una piattaforma online dedicata alla promozione integrata dell’offerta culturale, che raccoglierà festival, mostre, rassegne, conferenze, iniziative formative e programmi tematici, favorendo la creazione di reti territoriali tra istituzioni, enti culturali, università e associazioni. Sarà aperto anche un infopoint culturale nel Centro Servizi del polo fieristico di Rho per fornire al pubblico le informazioni culturali. Le attività saranno oggetto di monitoraggio condiviso, con la definizione di indicatori quantitativi e qualitativi e la predisposizione di report periodici, anche attraverso il contributo del Centro Studi di Fondazione Fiera Milano.

“Con la firma di questo accordo mettiamo a sistema due eccellenze straordinarie della nostra città: il motore fieristico e il patrimonio culturale. Ogni anno oltre 4,5 milioni di operatori economici arrivano a Milano per le nostre manifestazioni. Vogliamo che la loro esperienza non si esaurisca negli spazi espositivi, ma continui nei teatri, nei musei, nelle fondazioni culturali - spiega Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano -. Il progetto nasce da una visione chiara: trasformare ogni fiera in un’opportunità di scoperta della città, rafforzando l’attrattività internazionale di Milano e generando valore economico diffuso per il territorio. Integrare business e cultura significa aumentare la permanenza, ampliare l’indotto e consolidare Milano come modello europeo di città capace di unire innovazione, creatività e bellezza. Dalla fiera al palcoscenico, dallo stand al museo: oggi Milano compie un passo concreto verso un sistema più forte, coeso e competitivo”.

L’accordo, con durata biennale, istituisce una cabina di regia composta dai rappresentanti dei soggetti firmatari, con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e monitoraggio delle attività. Tra gli obiettivi: promuovere la cultura come leva di marketing territoriale, favorire l’accessibilità e l’internazionalizzazione dell’offerta culturale, intercettare nuovi flussi di pubblico e rafforzare la competitività del territorio nel mercato globale dei grandi eventi. L’accordo verrà esteso ad altri enti locali e regionali completando l’offerta culturale.

Tra i firmatari: Fondazione E.

A Fiera Internazionale di Milano, Fiera Milano Spa, Regione Lombardia, ADI Design Museum, Fondazione Luigi Rovati, Fondazione Pirelli, Fondazione Stelline, Museo Bagatti Valsecchi, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Museo Poldi Pezzoli, Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa, Pinacoteca di Brera, Teatro alla Scala, TAM Teatro degli Arcimboldi, Teatro Elfo Puccini, Teatro Franco Parenti, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Teatro Manzoni Spa, Teatro Lirico G. Gaber, Teatro Nazionale.