Fondazione Fiera, nasce la piattaforma digitale che connette fiere, eventi e territorio

Entra nella fase operativa il Protocollo per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale tra Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano Spa, Regione Lombardia e i principali enti culturali del territorio con il progetto di una piattaforma digitale, capace di integrare l’offerta culturale milanese, e progressivamente della Lombardia, con gli eventi fieristici anche attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale. In particolare un Chatbot dedicato che opererà come un Concierge virtuale con cui ci si potrà interfacciare per ottenere informazioni e suggerimenti personalizzati.

La piattaforma cambierà automaticamente modalità d’uso a seconda del momento in cui viene utilizzata. Espositori e visitatori potranno così pianificare la propria esperienza attraverso un sito desktop ricco di immagini, mappe, informazioni sugli eventi e contenuti culturali della città. Una volta arrivati in fiera, sarà invece possibile accedere tramite QR Code a una web app semplice e intuitiva, utilizzabile anche senza download, che fornirà suggerimenti e informazioni personalizzate.

“La presentazione della piattaforma sancisce l’avvio operativo del Protocollo della Cultura, progetto che promuoviamo con forza ed entusiasmo da tempo. È giunto davvero il momento in cui si mettono a sistema due eccellenze straordinarie della nostra città: il motore fieristico e il patrimonio culturale. Da settembre, grazie a questa piattaforma, l’esperienza degli oltre 4,5 milioni di visitatori che arrivano a Milano ogni anno non si esaurirà più negli spazi espositivi, ma proseguirà nei teatri, nei musei, nelle fondazioni culturali - spiega Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano -. Il progetto nasce da una visione precisa: trasformare ogni fiera in un’opportunità di scoperta della città, rafforzando l'attrattività internazionale e generando valore economico diffuso per il territorio. Integrare business e cultura significa aumentare la permanenza, ampliare l’indotto e consolidare Milano come modello europeo di città capace di unire innovazione, creatività e bellezza. Dalla fiera al palcoscenico, dallo stand al museo: oggi Milano e la Lombardia compiono un passo concreto verso un sistema più forte, coeso e competitivo”.

La realizzazione della piattaforma, che sarà online da settembre, si inserisce nel percorso dell’Alleanza per il Made in Italy promossa dalla Fondazione per rafforzare il ruolo del sistema fieristico come infrastruttura strategica di sviluppo economico, sociale e culturale di Milano, della Lombardia e del Paese, che offre festival, mostre, rassegne, conferenze, iniziative formative e programmi tematici. In una fase successiva, la piattaforma estenderà l’offerta anche agli ambiti turistici ed enogastronomici.

Tra i partner dell’iniziativa: Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Regione Lombardia, ADI Design Museum, Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, Fondazione Luigi Rovati, Fondazione Pirelli, Fondazione Pomeriggi Musicali, Fondazione Prada, Fondazione Stelline, Museo Bagatti Valsecchi, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Museo Diocesano Carlo Maria Martini, Museo Poldi Pezzoli, Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa, Parrocchia S. Ambrogio Sezione Museo: Ambrosius. Il Tesoro della Basilica, Pinacoteca di Brera, Pirelli Hangar Bicocca, Teatro alla Scala, TAM Teatro degli Arcimboldi, Teatro Elfo Puccini, Teatro Franco Parenti, Teatro Lirico G. Gaber Teatro Manzoni, Teatro Nazionale, Veneranda Biblioteca Ambrosiana e Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Alleanza per il Made in Italy è l’iniziativa promossa da Fondazione Fiera Milano che riunisce operatori, organizzatori di manifestazioni fieristiche e associazioni di categoria, insieme a Fiera Milano Spa, per promuovere un confronto sul ruolo del sistema fieristico nello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese. L’iniziativa si inserisce in un impegno più ampio della Fondazione che mette anche a disposizione strumenti di analisi e percorsi formativi.

Il Centro Studi produce ricerche e approfondimenti su fiere, congressi ed eventi, contribuendo alla diffusione della conoscenza del settore, mentre Accademia Fiera Milano, attraverso master e corsi, forma nuovi talenti e offre ai professionisti occasioni di specializzazione.