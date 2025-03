Come funziona la truffa dei finti negozi che chiudono: ecco cosa c'è dietro

Ascolta ora 00:00 00:00

Attenzione a questa nuova truffa che circola sui social. Le vittime vengono attirate dalle inserzioni lasciate da presunti negozi online in procinto di chiudere l'attività e si lasciano conquistare dalla possibilità di acquistare della merce a basso prezzo, finendo così nella rete dei criminali.

A lanciare l'allarme sono diversi cittadini di Milano, dove nell'ultimo periodo si è registrato un vero e proprio boom. Sui vari social network, Facebook in primis, stanno fioccando annunci di "negozi milanesi" che mettono in vendita la loro merce a prezzi stracciati per chiusura dell'attività commerciale. In realtà si tratta di negozi fittizzi, creati ad hoc per portare avanti l'inganno. Come spiegato da MilanoToday, che sta seguendo la vicenda, spesso le immagini dei fantomatici punti commerciali sono tutte uguali, o molto simili. I negozi hanno nomi come "Amori Milano", "Nico Milano", "Monova Milano", e molte immagini paiono palesemente realizzate con l'intelligenza artificiale.

Alle immagini accattivanti si accompagnano degli annunci in cui si spiega che dopo anni di attività il negozio è costretto a chiudere. Pertanto i prodotti vengono offerti a prezzi davvero ridotti per favorire lo smaltimento della merce. " Dopo anni di passione e dedizione, è tempo di chiudere questo capitolo e dedicarci alla nostra famiglia e ai nostri amati nipoti" , si legge in uno dei messaggi. "Fino all'80% di sconto su tutta la collezione e sconti extra per chi acquista più articoli".

Se si clicca sui link correlati, si viene effettivamente portati su un sito di e-commerce. Peccato che i capi d'abbigliamento proposti siano facilmente riconducibili alle immagini che si trovano nei cataloghi dei più noti negozi online cinesi. La truffa ha già mietuto diverse vittime, che hanno raccontato la loro esperienza sui social. " Attenzione è una truffa. Non esiste a Milano arriva tutto dalla Cina e non vi dico in che condizioni" , è quanto denunciato da un utente proprio sotto una delle inserzioni.

I prodotti arrivano, ma non sono della qualità promessa. E, ovviamente, non è possibile ottenere un reso.

I negozi non sono a Milano: come dimostrato da alcune persone truffate, che hanno reso pubblici i codici tracking, la merce viene spedita dalla. A quanto pare la questione è già stata segnalata alla polizia postale, e il consiglio è quello di diffidare da certi annunci.