La gaffe globale e la "povera" cornuta

Cara Valeria, ho visto qualche tempo fa la notizia del manager e della responsabile delle risorse umane di una grande azienda americana che durante un concerto dei Coldplay sono stati ripresi sul maxi schermo mentre erano amorevolmente avvinghiati. Appena si sono resi conto di essere inquadrati si sono separati ma ormai il danno era fatto perché le immagini sono diventate virali su tutti i social. Naturalmente il problema è che lui a casa ha una moglie e due figli. Come se non bastasse, alla serata stavano partecipando anche altri colleghi, tutti perfettamente al corrente del fatto che i signori in questione fossero amanti. Ora, comprendo che a causa della tecnologia la vita dei fedifraghi è diventata assai faticosa, ma i due manager in questione non mi sono sembrati dei ragazzini sprovveduti e non ho potuto fare a meno di pensare all’umiliazione che questa loro leggerezza di cattivo gusto avrà provocato alla moglie di lui. Ma non avrebbero potuto essere più discreti e rispettosi, pensando a quella povera donna a casa? Sono disgustata. Lei che dice?

Lucrezia Malvini

Dico che di certo la bionda rocchettara non avrà minimamente pensato alla povera moglie a casa. Dico che avrebbe potuto pensarci almeno lui visto che è lui che se l’è sposata ed è sempre lui che ci ha fatto due figli. Dico che ogni volta che qualcuno tradisce pensa di essere il miglior dissimulatore del mondo e invece la spavalderia ormonale porta i fedifraghi a lasciare in giro segnali evidenti come insegne al neon. Dico che se si è decisamente adulti e decisamente amanti, si evitano i concerti (in generale) e tanto più i concerti che richiamano milioni di persone, telecamere, maxi schermi ed effetti speciali e in generale qualunque situazione troppo affollata e troppo poco controllabile. Dico che le immagini dei colleghi compiacenti e ridanciani fanno prudere le mani almeno quanto i due tardivi adolescenti inebriati. Dico che è veramente poco elegante da parte di un uomo, in pubblico, cingere una donna tenendola per le tette. Dico che è davvero poco elegante da parte di una donna, in pubblico, lasciarsi cingere a quell’altezza.

E dico che l’unica cosa che mi auguro, in questa umiliante gaffe globale, è che il marito in questione abbia un reddito aggredibile e che la povera moglie, a casa, trovi il modo di aggredirlo. In modo da non essere la «povera» cornuta, ma solo la cornuta.