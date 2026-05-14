Gastroenterite, un morto e 50 isolati su un'altra nave

Che la psicosi da virus (e di conseguenza da quarantena, lockdown e affini) sia altissima dopo i casi di Hantavirus, lo testimonia l'ultimo episodio che, in realtà, con il virus in questione non ha nulla a che spartire. Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera da Brest, la Ambition, dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Lo riferiscono le autorità sanitarie francesi che stanno monitorando il caso. Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre al defunto, una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di Norovirus. A bordo si trovano anche 514 membri dell'equipaggio. La nave della Ambassador Cruise Line, partita dalle Isole Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di arrivare a Bordeaux, da dove è previsto il suo ritorno in Spagna. Le persone colpite sono state curate dal medico di bordo e isolate nelle loro cabine.

Un'équipe medica è stata inviata a bordo della nave e i campioni sono in fase di analisi presso un ospedale di Bordeaux ma, spiegano le autorità, «non vi sono motivi per stabilire un collegamento tra questo focolaio e i casi di hantavirus».