Genitori di un alunna aggrediscono due maestre. Una è in ospedale

Due maestre sono state aggredite dai genitori di un’alunna a Catania. Una delle docenti è finita in ospedale. Le sue condizioni sarebbero buone. L’episodio si è verificato all’istituto comprensivo statale Francesco Petrarca del capoluogo etneo, che si trova in via Giovanni Gioviale, nel quartiere San Nullo.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri stanno indagando sul caso, per comprendere le motivazioni che hanno portato i genitori dell'alunna ad un gesto del genere. Sul fatto ieri il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, ha chiamato il dirigente scolatico Giuseppe Sebastian Adonia " e attraverso lui - dice - ho manifestato la mia solidarietà e vicinanza alle docenti ".

Solidarietò dal direttore generale regionale