"Già un tamarro". La foto di Bonaccini spiazza tutti: ecco com'era a 18 anni

È lui o non è lui? Stavolta persino i più attenti fisionomisti sarebbero stati in difficoltà. In quella foto d'epoca datata 1985 sembra quasi impossibile riconoscere il protagonista. L'espressione un po' imbronciata, la folta chioma in testa e il ciuffo tirato indietro. L'abbigliamento alla moda per quel periodo, il look da viveur. È lui o non è lui? Ne è passato di tempo: troppo per riscontrare un'immediata corrispondenza tra quello scatto fotografico di gioventù e l'attuale aspetto di chi 38 anni fa posava davanti all'obiettivo. Roba che, se fossimo nel popolare show televisivo sulle identità misteriose condotto da Amadeus, avremmo chiesto l'ausilio del "binocolone". Così da osservare da vicino quei lineamenti. E se non fosse per il nome di chi ha pubblicato quell'istantanea d'antan, non ci saremmo mai arrivati. Non saremmo mai risaliti al soggetto ritratto.

Sta facendo il giro delle bacheche social, con profluvio di commenti annesso, una vecchia foto pubblicata su Facebook da Stefano Bonaccini. Sì, proprio lui. Con una mossa un po' da "boomer", come direbbero in tono canzonatorio i giovanissimi di oggi, il neo-presidente Pd ha postato in rete un suo scatto da 18enne. In bianco e nero. Nella foto, il governatore dell'Emilia Romagna appare assorto in una posa spontana, con uno sguardo che alcuni hanno addirittura definito da attore. "Da un cassetto è comparsa questa. San Marino, estate 1985, ancora diciottenne", ha scritto il dirigente dem a corredo dell'immagine, nella quale appare un giovincello piacente e ben diverso - innanzitutto nella capigliatura - dal Bonaccini di oggi, notoriamente calvo.

"È cambiata la pettinatura", ha difatti annotato qualcuno nei commenti. Perché, come ovvio che fosse, lo scatto d'epoca ha scatenato la fantasia e le opinioni degli utenti che sui social seguono il presidente dem. Tra le reazioni social se ne leggono alcune particolarmente spassose. "Un personaggio da Grande Fratello", ha scritto qualcuno. "Un mix tra Banderas e Lorenzo Lamas!", hanno annotato altri. E c'è chi ha interrogato il governatore così: "Che facevi, il vitellone?". Come spesso accade sui social, non sono mancate le critiche: "Quando il narcisismo è incontenibile...". Altri si sono concentrati sul look del giovane Bonaccini, che allora indossava una camicia decorata e un gilet. "Un giovane torero spagnolo".

"Eri già un tamarro", si legge anche nei commenti. Oppure: "Macho macho pres". E chissà - proviamo anche noi a scherzare un po' - se a scivere certe osservazioni sia stato Vincenzo De Luca sotto mentite spoglie. Di recente, in tv, il presidente campano aveva commentato con irriverenza il look del collega emiliano-romagnolo. "A Bonaccini farei una sola raccomandazione estetica: di dare una spuntatina alla barba, di togliere la pochette dalla tasca dalla giacca e gli occhiali. Quelli non sono occhiali a goccia, ma una a goccia che sono una parabola per le onde gravitazionali", aveva ironizzato durante un'ospitata da Fabio Fazio. Certo, sul look Bonaccini non è mai passato inosservato. Anche nei suoi sfolgoranti 18anni.