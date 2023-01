"Quella barba e gli occhiali...". De Luca sfotte Bonaccini sul look

Una spuntatina alla barba, via la pochette dal taschino. Mentre il Pd cerca di rifarsi un'immagine, c'è chi la questione estetica l'ha presa sul serio. In vista del congresso che designerà il nuovo segretario dem, Vincenzo De Luca ha già individuato alcune priorità per il successore di Enrico Letta. I temi sociali, il lavoro, le politiche per le famiglie: istanze fondamentali, certo. Ma urge anche un cambio look. Il presidente della regione Campania lo ha auspicato per Stefano Bonaccini, suo candidato favorito nella corsa a quattro verso il Nazareno.

L'endorsement per Bonaccini

Intervenendo a Che tempo che fa, il governatore campano ha parlato proprio delle primarie Pd, svelando il proprio sostegno al barbuto candidato modenese. " Voterò. Abbiamo quattro candidati ma quello più strutturato penso sia Bonaccini, mi pare abbia più esperienza. Per lui come per gli altri candidati vale la prova dei fatti, quello che succede dopo il congresso ", ha affermato De Luca. Il presidente dell'Emilia Romagna, peraltro, è attualmente in testa ai sondaggi che monitorano le preferenze sugli aspiranti segretari di partito. Al di là del dato politico, tuttavia, il governatore della Campania non si è sottratto dal pronunciare qualche battuta sull'aspetto estetico dell'esponente 56enne.

I consigli estetici a Bonaccini

" A Bonaccini farei una sola raccomandazione estetica: di dare una spuntatina alla barba, di togliere la pochette dalla tasca dalla giacca e gli occhiali. Quelli non sono occhiali a goccia, ma una a goccia che sono una parabola per le onde gravitazionali ", ha dichiarato De Luca, mentre nello studio di Fabio Fazio scattavano le risatine su quelle considerazioni di stile. Sulla pochette supponiamo che il governatore campano sia pronto a battersi: quel dettaglio rischia di ricordargli troppo l'inviso Giuseppe Conte, da lui contestato in passato anche con toni accesi. E gli occhialoni? " Li ha scelti mia moglie ", aveva confidato Bonaccini in un'intervista al Corriere.

