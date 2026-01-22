Giornalismo di qualità al centro: annunciati i vincitori del Premio Stampa d’Eccellenza “Giornalisti 2.0”

L’Associazione Giornalisti 2.0 ha reso noti i premiati della prima edizione del Premio Stampa d’Eccellenza – Giornalisti 2.0, riconoscimento ideato per valorizzare la professionalità, la credibilità e l’innovazione nel giornalismo italiano. L’iniziativa punta a premiare chi, con rigore e passione, contribuisce a mantenere alto il livello dell’informazione, rispettando il pubblico e il ruolo sociale dei media.
La cerimonia a Palazzo Grazioli
La premiazione si terrà il 23 gennaio 2026 alle ore 11.00 presso l’Associazione della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli, Roma. La conduzione sarà affidata a Antonella Salvucci e Marco Scordo, che guideranno il pubblico tra le varie consegne dei riconoscimenti e accompagneranno i presenti nel corso dell’evento.
La giuria di esperti
I vincitori sono stati scelti da una giuria presieduta dal giornalista Rai Pino Nano e composta dal Direttivo dell’Associazione. La selezione ha seguito criteri di indipendenza, autorevolezza e impatto professionale, valutando non solo le capacità giornalistiche ma anche l’impegno umano dei candidati.
Tre categorie di eccellenza
Il premio si articola in tre sezioni principali:
Premio alla Carriera: saranno insigniti professionisti come Mario Giobbe, Bruno Tucci, Piero Vigorelli, Rino Barillari, Antonello Perillo, Vincenzo Borgomeo, Antonella Amendola, Giorgio Pacifici ed Ezio Luzzi, per il contributo duraturo e riconosciuto nel panorama dell’informazione.
Premio Giornalismo al Femminile: riconoscimento a giornaliste e direttrici che hanno saputo unire competenza e sensibilità umana, tra cui Eleonora Daniele, Benedetta Rinaldi, Cristina Caruso, Josephine Alessio, Catia Acquesta, Daniela Molina, Annalisa Buccheri, Sara Verta, Susanna Galeazzi e Adriana Pannitteri.
Premio Giornalismo alla Memoria: un tributo a figure storiche come Angiolino Lonardi, Mario Nanni, Mario Cappelli, Nicola Navazio, Simone Camilli e Alfonso Liguori, che hanno lasciato un’impronta significativa nella professione e nel racconto della realtà.
Le parole del presidente
"Con questo premio intendiamo celebrare chi ha dedicato la propria vita alla qualità dell’informazione", ha dichiarato Maurizio Pizzuto, presidente dell’Associazione. "In un periodo segnato da grandi cambiamenti tecnologici e culturali, il giornalismo rimane un presidio fondamentale della democrazia. Questo riconoscimento vuole sottolineare l’importanza dell’etica, della competenza e del coraggio nel raccontare i fatti con responsabilità".
Un appuntamento destinato a crescere
La prima edizione del Premio Stampa d’Eccellenza –Giornalisti 2.0 si propone già come un evento annuale di riferimento nel panorama nazionale, con l’obiettivo di mettere in luce l’eccellenza dell’informazione italiana, tra memoria, presente e innovazione.