Giornalismo di qualità al centro: annunciati i vincitori del Premio Stampa d’Eccellenza “Giornalisti 2.0”

L’Associazione Giornalisti 2.0 ha reso noti i premiati della prima edizione del Premio Stampa d’Eccellenza – Giornalisti 2.0, riconoscimento ideato per valorizzare la professionalità, la credibilità e l’innovazione nel giornalismo italiano. L’iniziativa punta a premiare chi, con rigore e passione, contribuisce a mantenere alto il livello dell’informazione, rispettando il pubblico e il ruolo sociale dei media.

La cerimonia a Palazzo Grazioli

La premiazione si terrà il 23 gennaio 2026 alle ore 11.00 presso l’Associazione della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli, Roma. La conduzione sarà affidata a Antonella Salvucci e Marco Scordo, che guideranno il pubblico tra le varie consegne dei riconoscimenti e accompagneranno i presenti nel corso dell’evento.

La giuria di esperti

I vincitori sono stati scelti da una giuria presieduta dal giornalista Rai Pino Nano e composta dal Direttivo dell’Associazione. La selezione ha seguito criteri di indipendenza, autorevolezza e impatto professionale, valutando non solo le capacità giornalistiche ma anche l’impegno umano dei candidati.

Tre categorie di eccellenza

Il premio si articola in tre sezioni principali:

Premio alla Carriera: saranno insigniti professionisti come Mario Giobbe, Bruno Tucci, Piero Vigorelli, Rino Barillari, Antonello Perillo, Vincenzo Borgomeo, Antonella Amendola, Giorgio Pacifici ed Ezio Luzzi, per il contributo duraturo e riconosciuto nel panorama dell’informazione.

Premio Giornalismo al Femminile: riconoscimento a giornaliste e direttrici che hanno saputo unire competenza e sensibilità umana, tra cui Eleonora Daniele, Benedetta Rinaldi, Cristina Caruso, Josephine Alessio, Catia Acquesta, Daniela Molina, Annalisa Buccheri, Sara Verta, Susanna Galeazzi e Adriana Pannitteri.

Premio Giornalismo alla Memoria: un tributo a figure storiche come Angiolino Lonardi, Mario Nanni, Mario Cappelli, Nicola Navazio, Simone Camilli e Alfonso Liguori, che hanno lasciato un’impronta significativa nella professione e nel racconto della realtà.

Le parole del presidente

" Con questo premio intendiamo celebrare chi ha dedicato la propria vita alla qualità dell’informazione ", ha dichiarato Maurizio Pizzuto, presidente dell’Associazione. "In un periodo segnato da grandi cambiamenti tecnologici e culturali, il giornalismo rimane un presidio fondamentale della democrazia. Questo riconoscimento vuole sottolineare l’importanza dell’etica, della competenza e del coraggio nel raccontare i fatti con responsabilità ".

Un appuntamento destinato a crescere

La prima edizione del Premio Stampa d’Eccellenza – eccellenza dell’informazione italiana, tra memoria, presente e innovazione.