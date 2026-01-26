Giornata Internazionale dei LEGO: l’Italia diventa un capolavoro in miniatura

Mercoledì 28 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dei LEGO, un appuntamento che diventa l’occasione perfetta per raccontare l’evoluzione di uno dei giochi più iconici di sempre. Un universo fatto di mattoncini che, nel corso dei decenni, ha saputo superare confini geografici e generazionali, trasformandosi in un vero linguaggio universale della creatività.

Dalla Danimarca al mondo

LEGO nasce in Danimarca nel 1932 e il suo nome deriva dall’espressione danese LEg GOdt, ovvero “ gioca bene ”. Da allora, il brand è cresciuto fino a diventare un fenomeno culturale globale, fondato su valori come immaginazione, condivisione e libertà espressiva. Non è un caso che oggi esista una vasta community internazionale di AFOL (Adult Fan of LEGO), adulti che continuano a costruire, collezionare e reinterpretare i mattoncini come forma d’arte e passione.

L’Italia in versione LEGO

In occasione della giornata celebrativa, l’Italia e alcuni dei suoi monumenti più celebri sono stati riprodotti interamente in formato LEGO. Un colpo d’occhio sorprendente che unisce patrimonio culturale e gioco, dimostrando come anche l’architettura e l’identità di un Paese possano essere raccontate attraverso i mattoncini colorati.

Un’esperienza unica in Europa

Proprio in Italia si trova una delle esperienze LEGO più interessanti d’Europa, LEGOLAND® Water Park Gardaland, un’area di 15.000 metri quadrati interamente dedicata al gioco, alla creatività e all’immaginazione. Uno spazio pensato per coinvolgere bambini e adulti, dove il divertimento diventa anche esperienza immersiva.

Miniland, il racconto dell’Italia in miniatura

Il cuore narrativo del parco è la Miniland, un’area unica nel suo genere, progettata esclusivamente per raccontare l’Italia e non presente in nessun altro LEGOLAND al mondo. È qui che prende forma un viaggio lungo lo Stivale attraverso oltre 100 riproduzioni di città, monumenti e simboli del Bel Paese, diventate negli anni una delle zone più iconiche e fotografate del parco.

Dal Colosseo alla Fontana di Trevi, dal Duomo di Milano alla sezione dedicata alla Milano Moderna con i suoi grattacieli, fino alla Torre di Pisa, alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore e a Venezia, con Piazza San Marco, il Campanile e la Basilica, ogni modello è realizzato in scala 1:20 e curato nei minimi dettagli.

Milioni di mattoncini per dare vita alle città

Per costruire questo racconto sono stati utilizzati 4,9 milioni di mattoncini LEGO, trasformati in centinaia di modelli animati. Effetti speciali, movimenti e piccole scene di quotidianità urbana accompagnano il visitatore lungo il percorso, rendendo l’esperienza dinamica e sorprendente, capace di affascinare a ogni età.

Il divertimento continua

Durante la stagione estiva, l’esperienza si amplia con l’area acquatica a tema LEGO, che arricchisce

l’offerta del parco con sei diverse aree tra scivoli, giochi d’acqua, gommoni personalizzabili e spazi dedicati alla costruzione con i mattoncini. Un mixtra divertimento, creatività e interazione.