GNV Orion, il battesimo del nuovo traghetto moderno per il Mediterraneo

Un caldo sole estivo fa ribollire l’asfalto e anche la Lanterna, visibile a poche centinaia di metri, sembra soffrire l’insistenza dei raggi del sole. Intanto, una folta platea in abito, in uno scenario suggestivo e poco ordinario, boccheggia sotto alla canicola di un luglio frenetico. Non si alza nemmeno un alito di vento alla banchina numero 2 del porto di Genova. Questo è il luogo dove il grande pubblico, istituzionale e meno, si è dato appuntamento per dare il benvenuto alla nuova GNV Orion, un modernissimo traghetto che va a infoltire la batteria di navi per il Mediterraneo dell’azienda nata nel 1992 nella città che diede i natali a Cristoforo Colombo. Non capita proprio tutti i giorni di assistere al varo di un’ambiziosa solcatrice dei mari, per questo motivo nessuno sembra così dispiaciuto di sopportare per qualche ora l’afa dentro a uno stringente vestito formale.

Il benvenuto a Orion

A dare il benvenuto alla Orion c’è la sorella Polaris, presentata non più tardi di un anno fa, ormeggiata con eleganza al suo fianco. Da qui al 2030 GNV, compagnia del Gruppo MSC, porterà in mare altri sei traghetti alimentati a GNL (Gas Naturale Liquefatto) per dare corpo a una strategia di potenziamento e ammodernamento dell’intera flotta. L’obiettivo è quello di fornire al mondo dei trasporti marittimi dei mezzi che siano più sostenibili e sicuri.

“Orion e Polaris sono il primo decisivo passo di un importante programma di rinnovamento della flotta – per un totale di otto nuove unità, rispetto alle 26 attuali - che ha richiesto oltre 1 miliardo di euro di investimenti. Nel giro di cinque anni, una parte rilevante della flotta sarà interamente rinnovata. Con l’aggiunta di circa il 60% di tonnellaggio. È un dato significativo, che conferma il forte impegno del Gruppo MSC a favore non solo di GNV, ma dell’intero sistema italiano dei trasporti. Di esso, lo shipping rappresenta una dorsale molto importante, anche per i collegamenti con gli altri Paesi”, ha dichiarato Pierfrancesco Vago, Presidente esecutivo di GNV.

“Non è un caso che questa cerimonia si svolga a Genova – ha proseguito Vago. Città in cui GNV ha il suo quartier generale. E a partire dalla quale, negli ultimi anni, si è molto sviluppata. Diventando una delle principali compagnie traghetti in Mediterraneo. Vorrei ricordare che tutto è nato dalla grande visione di Aldo Grimaldi. Straordinaria figura di armatore, che ha fondato GNV nel 1992. Genova è una città meravigliosa. Con una tradizione marittima illustre. A Genova siamo molto legati come Gruppo MSC. Vi operiamo da oltre mezzo secolo, praticamente da quando siamo nati. Qui abbiamo fatto investimenti significativi. In tutti i nostri business: crociere, traghetti, cargo, terminal e logistica. E continueremo a farli. Anche in vista della costruzione della nuova diga. Un’opera che rappresenta una sfida molto importante. Per la città e l’intero Paese”.

Da quando l’avventura di GNV è iniziata, oltre trent’anni fa, l’azienda ha aumentato di oltre il 50% il numero delle unità gestite e le quote di mercato. Attualmente, la compagnia gestisce 33 linee in 8 Paesi affacciati sul Mediterraneo diventando una delle principali compagnie traghetti tra Italia, Spagna e Nord Africa. “I traghetti non sono solo mezzi di trasporto ma vere infrastrutture strategiche capaci di collegare territori e creare valore per le comunità locali. Sentiamo forte la responsabilità che il nostro ruolo sociale comporta nell’essere generatori di opportunità di crescita condivisa. Il nostro piano, realizzato grazie al sostengo del Gruppo MSC, prevede la consegna di un totale di 8 traghetti entro il 2030 che ci permetteranno di rafforzare la nostra quota di mercato in Italia e all’estero. Se l’innovazione è il driver di sviluppo di questo piano orientato all’eccellenza, le nostre persone ne sono il cuore”, ha dichiarato Matteo Catani, Amministratore Delegato di GNV.

La cerimonia di varo

Inaugurare una nave di questo calibro ha dei riti ben definiti che si abbeverano da una fonte che è figlia di un saggio miscuglio fra superstizione e tradizione. Oltre alla benedizione solenne fatta da un prete, c’è stato il taglio del nastro da parte della madrina della festa, Federica Pellegrini, la nuotatrice orgoglio italiano dal palmarès sterminato che non ha bisogno di presentazioni. Quindi si è passati dal sacro al profano, dal battesimo religioso al taglio del nastro da parte della Pellegrini di fronte agli occhi del Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci e della Sindaca di Genova Silvia Salis.

Dopo che il capitano della GNV Orion, Salvatore Provenzano, ha proferito l’ordine “In nome di Dio, madrina, tagli il nastro!”, la campionessa olimpionica non ha esitato e al primo colpo ha stracciato il lungo nastro azzurro. Dalla parte destra dello scafo, nel contempo, veniva abbattuta con successo una bottiglia. Il rito, infatti, vuole che solo da quella parte, la destrorsa, possa essere infranta la bottiglia. Adesso non resta che solcare il mare a motori spiegati.

GNV Orion, le caratteristiche

La GNV Orion è il miglior esempio di traghetto moderno. Realizzata nel cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI) di Canton in Cina, GNV Orion possiede una stazza lorda di circa 52.000 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e può raggiungere una velocità massima di 25 nodi. Con le sue 433 cabine, ha una capacità di carico di 1.700 passeggeri e 3.080 metri lineari che la rendono una delle navi ro-pax tra le più capienti e spaziose in servizio nel Mediterraneo.

Per essere così moderna, la Orion può vantare tecnologie ambientali avanzate che le consentono di tagliare le emissioni di CO2 di oltre il 30% per carico trasportabile rispetto alle unità di precedente generazione. Inoltre, è predisposta per ricevere energia da terra (cold-ironing), è equipaggiata con impianti di ultima generazione e monta soluzioni avanzate per l’efficienza energetica tra cui: sistemi di recupero del calore, inverter per l’ottimizzazione delle prestazioni elettriche, illuminazione full led, ottimizzazione delle forme della carena, del bulbo, delle eliche e dei timoni e pittura siliconica per minimizzare i consumi.

Niente è stato tralasciato anche per coloro che questa nave dovranno viverla come passeggeri, e non solo. Quindi, sulla GNV Orion sono stati delimitati degli spazi dedicati per ogni età: dalle aree giochi per bambini che, in alta stagione, offrono dopo cena intrattenimento pensato appositamente per loro, alle aree relax per i più grandi come il Seaview Lounge o all’area retail per un po’ di shopping. All’elenco bisogna aggiungere anche zone per gli amici a quattro zampe con cabine dedicate. Inoltre, ogni pasto è preparato a bordo ponendo la massima attenzione ai menu e agli ingredienti, mentre il Market Place propone piatti freschi e cooking show per una esperienza culinaria eccellente. Infine, gli spazi food&beverage sono arricchiti dallo spazio Pizza e Steak House, un’evoluzione del classico Pizza Corner, che unisce piatti moderni alla tradizione culinaria italiana. A completare l’opera ci sono anche tecnologie di comunicazione avanzate tra cui la connessione Wi-Fi veloce e digital signage con segnaletica in braille per un'esperienza inclusiva e pienamente accessibile.

“GNV Orion adotta infatti tecnologie ambientali all’avanguardia che riducono le emissioni di CO2. È inoltre equipaggiata con impianti di ultima generazione per la pulizia dei gas di scarico e per la riduzione catalitica. A bordo sono installate soluzioni avanzate per l’efficienza energetica. La nave è predisposta infine per la connessione alla rete elettrica in banchina. Orion sarà posizionata sulle principali rotte italiane, con base a Genova. Favorirà l’interscambio di merci e passeggeri, insieme alla continuità territoriale, tra importanti aree del Paese. Garantendo così, con l’intera flotta GNV, un supporto rilevante alla competitività economica e turistica dell’Italia.

I traghetti rappresentano infatti un’infrastruttura essenziale per assicurare connessioni affidabili fra i territori e incrementare lo sviluppo socioeconomico delle comunità”, ha concluso Pierfrancesco Vago, Presidente esecutivo di GNV.