Msc Crociere, nuovo ordine per due navi "World Class"

MSC Crociere ha annunciato oggi la sottoscrizione di un nuovo accordo con i cantieri navali francesi Chantiers de l’Atlantique per la costruzione di due ulteriori navi della classe World. Con questo ordine, il numero complessivo di unità di questa classe salirà a sei, rafforzando ulteriormente la presenza della compagnia nel segmento delle grandi navi da crociera. Le nuove unità – provvisoriamente chiamate World Class 5 e 6 – sono previste in consegna nel 2029 e 2030, confermando il sostegno costante di MSC Crociere all’industria cantieristica europea.

Le nuove navi

Le due nuove navi si aggiungeranno così alle attuali ammiraglie MSC World Europa e MSC World America, già operative, e alle future MSC World Asia e MSC World Atlantic, che sono attualmente in fase di costruzione e entreranno in servizio rispettivamente nel 2026 e 2027.

Le navi della classe World rappresentano già un punto di riferimento per l'efficienza energetica, superando ampiamente l'Indice di Efficienza Energetica nella Progettazione (EEDI) stabilito dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO). Le nuove unità seguiranno la stessa linea delle navi gemelle, mantenendo i più elevati standard di sostenibilità. Tutte le navi World Class sono progettate per l’utilizzo di diversi carburanti alternativi, inclusi GNL, GNL bio e GNL sintetico. Inoltre, saranno equipaggiate con motori a combustione interna di ultima generazione, a doppio combustibile, e saranno dotate di una tecnologia avanzata che permetterà di ridurre ulteriormente le emissioni di metano.

I vantaggi

Le nuove unità saranno inoltre dotate di connettività per l’alimentazione da terra, una soluzione pensata per ridurre le emissioni di carbonio durante le operazioni nei porti. Inoltre, saranno equipaggiate con sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue, progettati in conformità con le normative IMO. Le innovazioni in ambito ambientale non si fermano qui: le navi beneficeranno anche di un’ottimizzazione nella gestione dei rifiuti e di una vasta gamma di apparecchiature a basso consumo energetico, mirate a migliorare l’efficienza del motore e a ridurre i consumi energetici degli spazi comuni, con l’obiettivo di abbattere ulteriormente le emissioni.

Come le altre unità della classe World, anche le nuove navi integreranno perfettamente il design elegante e distintivo europeo di MSC Crociere con un livello superiore di comfort, creando un'esperienza di bordo unica. Il concetto di “distretti” sarà alla base delle nuove navi, offrendo strutture e esperienze personalizzate per soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori. Ogni nuova nave di MSC Crociere introduce novità e caratteristiche esclusive, e le navi World 5 e 6 non faranno sicuramente eccezione.

Le parole dell'Executive Chairman

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Crociere, ha dichiarato: “ Confermare gli ordini per due nuove navi appartenenti alla World Class segna una nuova pietra miliare nel proseguimento del nostro piano industriale a lungo termine e nello straordinario percorso di collaborazione con l’industria navale francese. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno nella costruzione di alcune delle navi più performanti al mondo, creando un’eredità di eccellenza e innovazione con Chantiers de l’Atlantique – nostri partner da oltre 20 anni. La piattaforma World Class, di grande successo, combina il meglio della tecnologia ambientale con gli ultimi progressi nell’esperienza degli ospiti ".

