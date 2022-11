"Gogna mediatica". La famiglia di Roberto Zaccaria contro Le Iene

I familiari di Roberto Zaccaria, il 64enne che si è spacciato per mesi per una ragazza intrattenendo una relazione virtuale con un muratore di 24 anni, Daniele, che scoperto l'inganno si è poi suicidato, potrebbero sporgere denuncia contro la trasmissione Le Iene, che martedì scorso ha mandato in onda il servizio nel quale Matteo Viviani chiedeva spiegazioni all'uomo. Dopo la pubblicazione del servizio Zaccaria è stato trovato morto nella sua abitazione stroncato da una massiccia dose di barbiturici, che l'uomo avrebbe assunto volontariamente. E ora l'avvocato della famiglia potrebbe procedere denunciando la trasmissione per violenza privata e diffamazione e istigazione al suicidio.

L'inganno in rete

La vicenda comincia nel 2021. Daniele, muratore di 24 anni, conosce la coetanea Irene e i due iniziano a frequentarsi virtualmente con un assiduo scambio di messaggi in chat. Il ragazzo è sempre più coinvolto, ma quando la giovane decide di prendere le distanze, lui indaga e fa un'amara scoperta. Dietro al profilo social di Irene non c'è una donna, ma bensì un uomo di 64 anni, Roberto Zaccaria, che per mesi ha mentito a Daniele. Vittima di catfishing il 24enne sprofonda in un abisso e il 23 settembre 2021 si impicca nella soffitta dell'abitazione, dove vive con la madre e il padre. Sono proprio i genitori a rinvenire il corpo senza vita del figlio.

L'intervento de Le Iene

I genitori di Daniele indagano e scoprono la verità dietro la morte del figlio così denunciano Roberto Zaccaria alle autorità. La procura ha chiesto però l'archiviazione del caso per mancanza del nesso causale tra la condotta dell'indagato e la morte del 24enne e Zaccaria è stato condannato solo per "sostituzione di persona" con condanna convertita in una sanzione pecuniaria di 825 euro.

Dopo avere scritto alla premier Giorgia Meloni per chiedere pene più severe in casi come questo, il padre di Daniele ha contattato Le Iene e Matteo Viviani e Marco Fubini si sono recati a Forlimpopoli, in provincia di Forlì Cesena, per chiedere spiegazioni a Zaccaria. Raggiunto dalle telecamere di Italia Uno l'uomo si è trincerato dietro a un " Era uno scherzo. Non volevo che finisse così" , ma il servizio andato in onda martedì scorso ha fatto finire il 64enne al centro dell'attenzione.

Le minacce e i cartelli in paese

Nonostante in tv il volto di Roberto Zaccaria fosse oscurato, i compaesani non hanno impiegato molto tempo a scoprire che dietro alla finta Irene c'era il 64enne e l'uomo è finito al centro di minacce e offese. Nei giorni successivi alla messa in onda del servizio de Le Iene in paese compaiono dei cartelli con scritte terribili (" Devi bruciare all'inferno", "Devi morire", "Sei un maledetto "). Zaccaria ha fotografato tutto e ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale stazione. L'uomo si è poi rivolto a un avvocato, che lo attendeva nelle scorse ore ma dal legale il 64enne non si è mai presentato. Roberto Zaccaria ha assunto una massiccia dose di farmaci e è morto presumibilmente suicida, ma solo l'autopsia potrà confermare l'ipotesi degli inquirenti.

Le accuse del legale della famiglia Zaccaria