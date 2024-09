La guerra spiegata senza ideologie

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono le guerre? Ci preoccupano? Ma cosa ne sappiamo esattamente? C’è un canale YouTube molto seguito, si chiama Parabellum, di Mirko Campochiari. Avrete delle live in cui si discute di guerra, con dati alla mano (tutto verificato e geolocalizzato) di uno storico senza ideologie (ma ho l’impressione che sia un liberale e difenda l’Occidente): analizza ciò che accade scientificamente, con una certa distanza, estremamente oggettivo, con centoventimila follower fedeli.

Nel canale, tra l’altro, troverete sezioni storiche dedicate alle varie guerre della storia recente (anche meno recentissima, potrete scoprire anche le strategie militari di Napoleone, ma anche approfondimenti sulla Seconda Guerra Mondiale, o sulla guerra dei sei giorni di Israele a tanto altro). Mirko, che si è anche autopubblicato libri da quattromila copie in pochi giorni (Einaudi, Mondadori, Feltrinelli, La Nave di Teseo, Rizzoli, sveglia!), dopo averlo seguito per diversi mesi l’ho chiamato, e gli ho chiesto da che parte stesse.

Ma quello che mi ha detto, una volta contattato, mi ha confermato quello che già sapevo, avendo visto su Twitch una live di Ivan Grieco in cui Mirko ha messo alle strette Marco Travaglio sul suo essere filoputiniano e avere diffuso fake news.

Ripeto, Parabellum è un canale non ideologico, analizza ciò che accade negli scenari di guerra contemporanei, Russa e Ucraina, Israele e il popolo palestinese, ma non è Risiko: non fa propaganda per nessuno (a differenza di Travaglio), ma studia, viviseziona, discute con esperti militari sulle strategie di guerra, con un forte impulso libertario (non gli piacciono le dittature). Non consigliato ai pacifisti per partito preso, perché per arrivare a qualsiasi pace servono le armi.