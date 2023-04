Ha 18 anni il milionario più giovane al mondo: l'italiano Clemente Del Vecchio

È italiano il più giovane milionario del mondo. Si chiama Clemente Del Vecchio, ha soli 18 anni ed è l’ultimo figlio di Leonardo, il fondatore di Luxottica, avuto dalla compagna Sabina Grossi. Fratello di Luca del Vecchio e fratellastro di Leonardo Maria, il giovane, alla morte del padre Leonardo, avvenuta il 27 giugno del 2022 a 87 anni, ha ereditato un patrimonio netto stimato da 3,5 miliardi di dollari, aggiudicandosi il titolo di miliardario più giovane del mondo.

A diffondere la notizia è stata la rivista Forbes presentando la classifica delle persone più ricche del pianeta. Secondo Forbes, l'età media dei più ricchi del mondo nel 2023, è di 65 anni; tuttavia, ci sono 15 persone nel pianeta che vantano una fortuna miliardaria nonostante non abbiano compiuto neanche 30 anni e tra questi troviamo anche gli italiani fratelli Del Vecchio.

Gli altri figli del fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio

Attualmente Clemente non sembrerebbe ricoprire un ruolo specifico all’interno di Luxottica che, ad oggi, possiede Sunglass Hut, Ray-Ban e Oakley, tra gli altri; così come il ventunenne Luca, il secondo figlio di Leonardo Del Vecchio, anche lui avuto dalla relazione con Sabrina Grossi, quest'ultima ex membro del consiglio di amministrazione di Luxottica ed ex responsabile delle relazioni con gli investitori dell’azienda. Ad avere un ruolo fondamentale, invece, all’interno dell’azienda è Leonardo Maria, avuto dalla seconda moglie Nicoletta Zampillo, sposata nel 1997 e - dopo un divorzio nel 2000- risposata nel 2010. Il 27enne dirige la strategia per l'azienda italiana degli occhiali.

Leonardo Del Vecchio e il patrimonio lasciato ai figli

Leonardo Del Vecchio, nato a Milano il 22 maggio 1935 e cresciuto dai Martinitt dopo essere rimasto orfano del padre, ha avuto sei figli da tre compagne diverse. Del Vecchio negli anni precedenti alla sua scomparsa è risultato essere l’azionista più ricco di Borsa Italiana e primo nella classifica italiana dei più ricchi.

I figli hanno ereditato l’ingente patrimonio del padre cercando di percorrere la sua strada. Stando al testamento dell’ex boss di Luxottica - oggi EssilorLuxottica - a ciascuno dei suoi sei figli, Claudio, Marisa, Paola (figli della prima moglie Luciana Nervo), Leonardo Maria, Luca e Clemente, è spettato il 12,5% del capitale di Delfin, la holding lussemburghese cui fa capo oltre il 32% di EssilorLuxottica. L’azienda, invece, l’ha lasciata nelle mani dei suoi fidati collaboratori che, negli anni, hanno aiutato Del Vecchio a costruire il suo impero.