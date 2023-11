Ruud Gullit denunciato dai figli italiani: ecco cosa ha fatto

“Dal 2017 nostro padre non ha più saldato alcunché, accumulando un debito di oltre 500mila euro” . Con queste parole di accusa, Quincy Georges Dil e Cheyenne Dil, fratello e sorella di 32 e 29 anni, hanno sporto denuncia contro il padre, Ruud Gullit, calciatore olandese di fama internazionale. La querela è stata registrata dalla procura calabrese di Vibo Valentia e il motivo, secondo quanto sostenuto dai due fratelli, risiede nel mancato versamento delll’assegno di mantenimento in seguito al divorzio dalla moglie: “Nostro padre si rendeva presto inadempiente, accumulando nel tempo un debito rilevante. Nel mese di ottobre 2017 nostra madre sottoscriveva nuovamente un accordo con nostro padre al fine di regolare il debito pregresso”.

Ruud Gullit, soprannominato “Tulipano nero” e “Simba” per la sua folta chioma di capelli, è da sempre considerato uno dei migliori centrocampisti nella storia del calcio e si trova al 29esimo posto nella classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dalla rivista World Soccer. Il calciatore è stato per lungo tempo un componente della nazionale Oranje e del Milan, formando con Frank Rijkaard e Marco van Basten il “trio olandese d’oro” che portò la squadra di Silvio Berlusconi sul tetto del mondo con una lunga serie di vittorie a cavallo degli anni Ottanta e Novanta. Durante gli anni trascorsi a giocare nel club rossonero, Gullit ha conosciuto la modella Cristina Pensa con cui si è fidanzato per poi convolare a nozze.