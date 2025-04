Hai questa lampada? Potrebbe valere una fortuna: ecco quali sono i modelli da collezione

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono tanti gli oggetti che possono attirare l'attenzione dei collezionisti e diventare a tutti gli effetti dei pezzi ricercati; fra questi troviamo anche i complementi d'arredo, come una lampada dal sapore vintage. Ci sono degli esemplari davvero molto prezioni che possono arrivare a valere una vera e propria fortuna, specie se trovati in ottime condizioni.

Come abbiamo visto, tutto può essere collezionabile. Che sia un vinile, delle bottiglie di liquore, o alcuni tipi di borse, ogni cosa può avere mercato se c'è qualcuno disponsto a spendere cifre astronomiche. Fra le lampade più ricercate, troviamo sicuramente il modello Handel, che può raggiungere migliaia di euro. Le lampade Handel si sono diffuse nel secolo scorso e sono il simbolo di un'eleganza senza tempo. Solitamente si parla di pezzi costruiti in bronzo o altri metalli, caratterizzata da elementi di vetro colorato (ma possono essere anche di porcellana). Ai giorni nostri rappresenta un chiaro esempio di Art Nouveau. Una lampada Handel autentica e funzionante può valere moltissimo, fino a duemila euro. Se poi si è in possesso di pezzi più rari, la cifra può salire anche a diecimila euro.

Altro pezzo degno di nota - più o meno contemporaneo alle Handel - è la lampada Pairpoint Company. Anche in questo caso parliamo di Art Nouveau, un complemento d'arredo molto amato per il suo desing raffinato ed elegante. I collezionisti sono prevantemente in cerca dei modelli compresi fra il 1900 e il 1970. Ad essere molto ricercati sono i modelli Puffy, che può valere diecimila euro; Semi-Puffy, con un valore compreso fra i duemila e i diecimila euro; e i Painted Shades, che possono costare mille e cinquecento euro.

Infine abbiamo la Fulper Pottery, che risale al 1899. Queste lampade hanno oggi un valore stellare. A renderle così preziose sono le lavorazioni in ceramica che fanno di loro dei veri e propri capolavori.

Alcuni esemplari datati anni '30 e anni '40 possono raggiungere il valore di mille e cinquecento euro.

Il consiglio è quello di far sempre far valutare da un antiquario gli eventuali pezzi da collezione che abbiamo in casa.