Hai uno di questi vecchi orologi? Occhio, alcuni pezzi possono valere 5mila euro

Nel vasto mondo del collezionismo ogni cosa può ottenere valore, in particolare se si tratta di orologi. L'amore per questi accessori, specie se ricercati e dal sapore vintage, può portare gli appassionati a spendere delle cifre davvero considerevoli, specialmente in quest'ultimo periodo in cui l'usato sta tornando molto di moda.

Ad oggi, esistono dei modelli di orologi che possono raggiungere cifre elevatissime, superando anche i 5mila euro. Ecco perché potrebbe essere una buona idea, prima di privarsi di qualche accessorio, informarsi sul suo valore.

Fra i modelli più ricercati dai collezionisti, troviamo sicuramente l'orologio Omega Speedmaster. Questo pezzo usato vale ben 5mila euro. Ad essere tenuta in considerazione è la grandissima qualità, garantita dall'intramontabile marchio Omega. Il modello dal valore astronomico è l'Omega Speedmaster Professional - numero di referenza 145.022 - prodotto fra gli anni 1968 e 1980.

Un altro modello particolarmente amato è uno dei primi cronografi prodotti, il Breitling Navitimer Chrono-Matic. Si tratta di uno dei primi orologi da polso con installato il calibro 11. Un pezzo degli anni '70 può arrivare a costare 2mila euro, se in buone condizioni. Nel caso in cui sia la versione in oro, allora il valore aumenta, arrivando a 10mila euro.

Anche il Memovox, ideato da Jaeger LeCoultre, sta raggiungendo cifre importanti nel mercato del collezionismo. A renderlo particolare è stato l'inserimento della sveglia senza installazione di altoparlante. Non fu un modello particolarmente interessante all'inizio, ma trovò mercato successivamente, e oggi può arrivare a valere 2500 euro.

A seguire, nel mercato del collezionismo è molto ricercato l'orologio Bulova Accutron Spaceview. Sono in tanti i collezionisti che lo apprezzano e lo cercano. Fu il primo in cui venne usato un movimento elettrico ottenuto grazie a un oscillatore a diapason a batteria, cosa che lo rende così unico. L'Accutron, arrivato sul mercato nel 1960, può arrivare a costare 2mila euro.

Un altro pezzo degno di nota è il Rolex Datejust. Non si tratta di un pezzo particolarmente difficile da trovare, e forse proprio per questo è così amato. Il valore oscilla fra i vari modelli, ma sostanzialmente un orologio del genere, come il 1601 o il 1603, può raggiungere il valore di 5mila euro.