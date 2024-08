"Ho sentito il botto". Pregliasco parla di Covid, dal pubblico lanciano un sasso

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave episodio di violenza nel confronti del virologo Fabrizio Pregliasco, ospite della manifestazione "Oscar del libro a Barletta" all'Anfiteatro Castello. Il medico, che ha assunto notorietà 4 anni fa durante il periodo della pandemia di coronavirus, è stato invitato sul palco per presentare il suo libro "I superbatteri. Una minaccia da combattere", scritto a quattro mani con Paola Arosio. Durante la serata, sul palco è arrivato un sasso, che avrebbe dovuto avere come obiettivo proprio il virologo, fortunatamente uscito incolume dall'attentato.

È stato lui stesso a raccontarlo, parlando ai microfoni dell'Adnkronos Salute: " Durante la serata, la presentatrice mi ha chiesto 'come siamo messi con il Covid?', ho spiegato, senza enfasi, che c'è una ripresa, seppur con una situazione che non è di emergenza, con toni più che tranquillizzanti ". Una situazione ben nota, come ha dimostrato l'aumento dei casi dell'ultima estate, comunque tenuti ampiamente sotto controllo dal sistema sanitario nazionale. Nessuna emergenza è stata registrata a causa dell'incremento dei contagi da parte di un virus che, come hanno spiegato in passato, e continuano a fare, gli esperti, difficilmente se ne andrà a causa delle varianti che continuano a svilupparsi.