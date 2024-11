Hopecore, cos'è e cosa significa il trend che spopola sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

Per una volta i social network non sono veicolo di messaggi negativi e imbarazzanti. L'ultima tendenza che sta dilagando su TikTok e Instagram offre infatti un punto di vista positivo e di speranza sul presente e sul futuro. Stiamo parlando di hopecore, il fenomeno virale da oltre due milioni di visualizzazioni, che sta dominando la scena su TikTok e che propone pillole motivazionali.

Come è nato la tendenza

In un momento in cui le notizie negative sono tra le più ricercate sul web e sui social media e dove i video catastrofici sono i più visti del 2020 a oggi, il trend hopecore offre una boccata d'ossigeno soprattutto alle nuove generazioni che tentano di veicolare messaggi positivi in grando di generare ottimismo. Il fenomeno non nasce recentemente. I primi contenuti taggati hopecore risalgono al 2023, quando su TikTok e Instagram sono iniziati a circolare brevi video con citazioni da libri e estratti di film con frasi motivazionali. Ben presto il fenomeno si è allargato a macchia d'olio con migliaia di nuovi video caricati giornalmente e è diventando virale negli ultimi mesi con milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di condivisioni di contenuti.

Cos'è hopecore

Diffondere messaggi di fiducia e ottimismo è la mission degli utenti che utilizzano l'hashtag hopecore, una parola che mette al centro dell'attenzione la speranza. Video, foto, citazioni, estratti di libri e film, spesso accompagnati da canzoni come "Evergreen" di Richy Mitch (la più usata in relazione con l'hashtag), sono al centro del trend. TikTok diventa così il luogo virtuale dove condividere messaggi positivi sul mondo che ci circonda, sulle relazioni familiari, sulla pace e sulla cura di sè. Il tutto accompagnato da un breve testo in sovraimpressione, solitamente "Be Kind" (Sii gentile), "Be Happy" (Sii felice) o "Life is beautiful" (La vita è bella). Così il video della bambina che indossa per la prima volta un paio di occhiali da vista e sorride nel vedere i volti dei genitori, ma anche il filmato di padre e figlia che cucina insieme, sono diventati virali offrendo uno sguardo diverso e più positivo su ciò che accade ogni giorno nel mondo.

La voce della Gen Z

A farsi portavoce di questa nuova tendenza è soprattutto la generazione Z, quella che più di tutte vive e subisce l'influenza dei social e del web. Gli utenti nati tra il 1995 e il 2010 sono gli hopecorer, cioè coloro che realizzano contenuti positivi, ma sono anche i fruitori principali di queste pillole motivazionali. Un fatto non casuale.

Gli studi dicono che la Generazione Z è quella che maggiormente ha subito glidella pandemia, che lotta contro i problemi di salute mentale e che non ha gli strumenti per affrontare la quotidianità se non attraverso il web. Dunque, hopecore è il loro modo di reagire al dilagante degrado della rete. Una risposta positiva a challenge pericolose e trend dettati dagli influencer.