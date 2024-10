"I carabinieri e i giovani". Presentato il nuovo calendario dell'Arma

Ascolta ora 00:00 00:00

L’Arma dei carabinieri è molto fiera del proprio Calendario Storico e più passano gli anni, più ne comprendiamo le ragioni. Si tratta di un prodotto del cuore e dell’anima, nel rispetto della tradizione ma anche dei tempi che viviamo ma rappresenta anche un vero e proprio simulacro di valori umani che s’intrecciano con l’arte della scrittura e del disegno.

Mentre quindi il Comandante Generale Teo Luzi stamattina ha presentato il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri edizione 2025 nella splendida cornice dell’Auditorium Parco della Musica avvalendosi della conduzione del presentatore Marco Liorni, a Milano è stato il generale Pierluigi Solazzo, comandante provinciale, a svelare il tema di quest’anno del prezioso prodotto, ovvero «I Carabinieri e i giovani». Il calendario è stato realizzato con il contributo di celebri personaggi dello scenario artistico-letterario italiano, Marco Lodola e Maurizio de Giovanni; il primo che ha curato la veste grafica dell’opera è considerato un artista poliedrico del Nuovo Futurismo e della Pop Art italiana, mentre il secondo, scrittore partenopeo di successo, è noto per le collane de «Il Commissario Ricciardi», «I Bastardi di Pizzofalcone».

I testi che accompagnano le 12 tavole descrivono un dialogo epistolare fra un Maresciallo Comandante di Stazione, vedovo, e suo figlio, studente alle prese con le sfide del quotidiano e con il dolore, condiviso con il padre, per la scomparsa della madre.

Il Maresciallo utilizza come chiave di dialogo alcuni racconti del suo lavoro, parlando di alcuni episodi di servizio che toccano temi come il bullismo, le dipendenze, la salvaguardia dell’ambiente e del rispetto per l’altro, l’inclusività e la solitudine sociale.