Sette consigli per evitare i furti in casa: ecco cosa fare

Con l'arrivo dell'estate e delle vacanze, molti italiani si accingono a lasciare le proprie abitazioni per raggiungere le mete estive desiderate; il pensiero, come ogni anno, va però alle dimore lasciate incustodite, e al rischio di subire dei furti. Proprio per questo motivo la polizia di Stato ha voluto rilasciare un vademecum che raccoglie alcuni consigli da attuare per scoraggiare i ladri dal compiere le loro imprese. Innegabile, infatti, che proprio nel periodo delle vacanze si concentra il maggior numero di casi di furto in casa.

Ai criminali, tra l'altro, bastano pochi minuti per commettere i loro colpi.

La sicurezza e la tutela delle nostre case, fanno sapere gli agenti, parte proprio da noi. Ecco quindi che cosa possiamo fare per proteggere le nostre abitazioni e ciò che custodiamo al loro interno.

La luce accesa. In caso di viaggi di breve durata, un buon deterrente potrebbe essere quello di uscire lasciando la luce accesa, o anche la tv, o l'impianto stereo. Questo farà pensare che qualcuno è ancora presente in casa e scoraggerà i ladri dal prendere di mira proprio la nostra abitazione.

La porta sempre chiusa. Mai uscire di casa lasciando la porta aperta, o non chiusa a chiave. In linea di massima, è bene utilizzare tutte le serrature che abbiamo a disposizione. I ladri tendono a scegliere quelle case che hanno vie di accesso più semplici, perché devono agire nel minor tempo possibile. Più serrature ci sono, più i malviventi, se comunque intenzionati a entrare in casa, dovranno trattenersi, e questo potrebbe destare l'attenzione di un vicino di casa. Per quanto riguarda le chiavi, queste vanno conservate in luoghi sicuri: guai lasciarle sotto lo zerbino o in altri posti facilmente intuibili.

Nascondi gli oggetti di valore. Evitare in ogni modo l'accesso dei ladri in casa non basta. Qualora questi riescano a entrare, è bene che gli oggetti di valore siano ben nascosti. Mai lasciare denaro e gioielli in bella mostra. Va bene una cassaforte accuratamente celata, oppure vari spazi della casa poco individuabili. Si può anche scegliere di avere una cassetta di sicurezza.

Solidarietà fra vicini. Un buon rapporto fra vicini può fare la differenza. Non lasciate messaggi o post-it sulla porta, meglio parlare direttamente per informare i dirimpettai di nostri eventuali viaggi. Consigliamo sempre di chiamare il 112 in caso di movimenti sospetti e di restare in allerta. Chiaramente impegniamoci anche noi a renderci disponibile in caso di viaggio degli altri.

Attenzione alle informazioni lasciate in giro. Sarebbe sempre meglio non lasciare in giro troppe informazioni circa i nostri viaggi. Comunicare la data di partenza e ritorno potrebbe essere un rischio, specie se detto alla presenza di soggetti estranei che potrebbero essere potenzialmente dei ladri. Non solo. Sarebbe bene chiedere ai vicini il favore di svuotarci la posta, così da non far passare il messaggio che non siamo presenti.

Finestre chiuse. Considerato che spesso e volentieri i ladri si introducono in casa passando dalle finestre, è importante assicurarsi che queste siano ben chiuse prima di metterci in viaggio. Nel caso in cui ci dovessimo assentare per poco e decidessimo di lasciare le finestre aperte, è bene chiudere almeno le persiane e adottare qualche trucco che faccia pensare che qualcuno è presente all'interno dell'abitazione.