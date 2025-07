I gusti pittoreschi e l'umanità variegata dell'amore

Gentilissima dottoressa Braghieri, la sua rubrica è una miniera d’oro per scoprire l’umanità variegata! La vita è ormai una vera gara a chi stupisce di più. C’è ad esempio chi ammette di vivere tra animali esotici, divinazione, magia, astrologia e musica indiana e si stupisce quando una ragazza tenta di cambiarlo? Bisogna saper leggere tra le righe nelle lettere che vengono scritte (inconsapevolmente) secondo uno «stream of consciousness» dando libero sfogo alla propria coscienza e quindi rispecchiano la reale percezione della vita. E sebbene la donna che l’ha conquistato sia definita «una dea baciata dalle luci delle stelle» viene poi etichettata spocchiosamente una «ragazza benestante, dai gusti borghesi e viziata»! Quindi non è lui ad essere «strambo» nel suo mondo esoterico ma lei ad essere «borghese, benestante e viziata»!! Forse perché si è rifiutata di farsi leggere i tarocchi? Ancora più stravagante è imputare la fine dell’unione all’inconciliabilità dei segni zodiacali: Scorpione-Gemelli! Ma ci rendiamo conto?

P.S. Non mi intendo molto di oroscopi e segni zodiacali ma posso dire che i miei nonni Luigi (Scorpione) e Daniela (Gemelli) vivono felicemente insieme da 63 anni!

Cordialmente

William J. Marangon



L’eccentrico Leo con i suoi rettili, i suoi orientamenti astrali e i suoi dissennati harakiri sentimentali ha scatenato una ridda di commenti. Ridda... a dire il vero siete tutti completamente allineati sul fatto che l’improbabile sia lui (Leo) e che lei (Luna) sia stata graziata dalla sorte e dai suggerimenti amorosi di un’astrologa che ha consigliato a Leo di «piantarla». Anch’io mi riterrei fortunata di perdere un uomo disposto a lasciarmi perché glielo dice una maga (o chiunque). Ma d’altra parte dubito che avrei iniziato una relazione con uno che brucia incenso e ha un rettilario in casa. Forse, a causa di un atteggiamento tanto superficiale (giudicare una persona dalle cose di cui si circonda e dai serpenti che sceglie di allevare), ha fatto sì che io mi sia persa entusiasmanti storie sentimentali.

Ma francamente credo che i pittoreschi gusti di Leo siano coerenti con tutto il resto di lui. E questo non è tanto il mio genere. Che poi nemmeno lo so se ho un genere, ma so che non è questo. Ciò per dire che Luna avrà anche vinto un terno all’otto venendo scaricata, ma è sempre Luna che si è scelta Leo.