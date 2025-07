Un amore... sulla carta

Ecco qui Leo che su consiglio della sua cartomante di fiducia e in base alla poca affinità astrale tra uno Scorpione e una Gemelli ha deciso di allontanare quella che definisce «una dea baciata dalle luci delle stelle». Non solo: la dipinge come una «ragazza benestante, dai gusti borghesi, viziata». E ora si dispera e si rivolge a Lei, dottoressa Braghieri, perché la sua Luna si è... eclissata e non gli risponde più al telefono e ora si rende conto che è stata «l’unica donna a cui ho voluto bene, che abbia tentato di aiutarmi a evolvere anche sul piano della concretezza», che a lui, sognatore ribelle, «manca assai nella vita...». GAME OVER, LEO! Beh tenendo conto il quadretto dipinto dallo stesso Leo (animali esotici, serpenti, iguane e merli asiatici, divinazione fin dall’infanzia, magia, astrologia... e non mi stupirei anche riti satanici) immagino che Luna stia ancora festeggiando per essersi liberata di un tipo tanto stravagante. A Leo non resta che ...cambiare cartomante! O mettere i piedi per terra!

Pierpaolo L.

Caro Pierpaolo, diciamo che per prevedere la fine di una love story tanto sbilenca non ci sarebbe stato bisogno di cartomante, fondi di caffè, direzione del vento, arti divinatorie... Semplicemente Leo e Luna erano male assortiti, per quanto possa essere giudicabile la compatibilità di due individui se uno di quei due individui non siamo noi stessi. Perché in realtà è impossibile leggere una coppia a meno che non se ne faccia parte. Diciamo così: sulla carta mi sono sembrati una pessima idea. Ma spesso «pessimi sulla carta» può voler dire «ottimi a letto», per esempio. Evidentemente qui il collante mancava ovunque e i risvolti sorprendenti non ci sono stati. Però, a mio avviso, sbaglia quando dice che sarà solo Luna a brindare per la fine della variopinta relazione. Ora Leo si dispera nel suo revisionismo coccodrillesco ma magari sarà il primo a trovare un’entusiasta estimatrice di incenso e pitoni. Un’esperta di Tarocchi con un geco tatuato da qualche parte e l’indomita ambizione di attraversare l’India in autostop. Com’era? Per ognuno c’è qualcuno, sempre.

A noi può sembrare meno improbabile Luna con i suoi capricci alto borghesi eppure la poverina potrebbe essere proprio quella che faticherà di più sentimentalmente, anche se ovviamente non glielo auguro. Certo prendere direzioni opposte, indipendentemente dall’incompatibilità zodiacale, mi è sembrata la cosa più salubre per entrambi. Sulla carta...