ilGiornale è sempre più social: scopri i nuovi canali Whatsapp, Telegram e Tik Tok

Esserti più vicino, sempre e ovunque. Per questo motivo il Giornale sbarca su Tik Tok e Whatsapp. Da oggi potrai seguire il tuo giornale su diverse piattaforme che ti permetteranno di avere in tempo reale sul tuo smartphone gli ultimi aggiornamenti, le notizie di cronaca, gli approfondimenti, i video. Tutto questo per offrirti un'informazione incentrata prima di tutto su di te, sulle tue esigenze, i tuoi ritmi e i tuoi interessi. Perchè, oggi come mai, sentiamo e vogliamo puntare tutto sul nostro valore più importante: tu. Per questo ti offriamo news e approfondimenti sempre accessibili e nuovi contenuti da condividere. Ecco una breve guida per seguirci da subito su Whatsapp e Tik Tok.

Il canale Whatsapp: cosa ci troverai e come seguirci

Uno strumento semplice e intuitivo per ricevere le notizie direttamente sulla app di messaggistica di Meta dove potrai leggere gli articoli, guardare video, fotogallery e infografiche dei nostri giornalisti.

Per seguire il nostro canale basta aggiornare la app di WhatsApp, seguire questo link e cliccare su “Iscriviti” in alto a destra. Una volta che ti sei iscritto, puoi consultare il canale anche dalla scheda Aggiornamenti dell’applicazione: su iPhone accanto alle sezioni Chat, Chiamate e Community nella parte inferiore dello schermo mentre sui dispositivi Android i canali sono posizionati al centro.

Il nuovo canale Tik Tok: cosa ci troverai e come seguirci

Il Giornale è ora anche su Tik Tok, il social network per la condivisione di brevi video popolarissimo soprattutto tra gli adolescenti. Un modo innovativo ed empatico per comunicare le notizie in formato video. Sul nostro canale troverai infatti le video notizie, i commenti live dei nostri giornalisti fruibili in qualsiasi momento e circostanza. Per seguirci basta avere un account Tik Tok, toccare Segui sulla pagina del nostro profilo @il.giornale



Il mondo è sempre più mobile e veloce. Il tuo Giornale è con te. Sempre e ovunque.