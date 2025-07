Mosca inserisce Mattarella nella lista dei "russofobi". La Farnesina convoca l'ambasciatore russo

C’è anche Sergio Mattarella tra i nomi che Mosca ha inserito nella lista nera dei nemici della Russia. Il presidente della Russia, insieme ai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, sarebbe tra gli “esempi di manifestazione di russofobia”. La reazione di Roma non si è fatta attendere. Tajani ha infatti disposto la convocazione dell'ambasciatore russo in Italia Aleksej Paramonov per contestargli l'inserimento del capo dello Stato e delle altre cariche istituzionali della Repubblica italiana nell'elenco di presunti "russofobi". Il titolare della Farnesina considera l'inserimento di Mattarella in questa lista una provocazione alla Repubblica e al popolo italiano e offre la sua solidarietà istituzionale e personale al presidente.

Il presidente Mattarella è finito nel mirino del Cremlino per il discorso pronunciato all’Università di Marsiglia lo scorso 5 febbraio. In occasione del conferimento della laurea honoris causa, il capo dello Stato indicò come della stessa natura lo spirito che animava il Terzo Reich nel suo attacco all'Europa e quello della Russia verso l'Ucraina. Questo il passaggio contestato da Mosca: “Prevalse il principio di predominio, non la cooperazione. E queste furono guerre di conquista. Questo era il piano del Terzo Reich in Europa. L’attuale aggressione russa contro l’Ucraina è di questa natura”.

Per quanto riguarda i ministri Tajani e Crosetto, la contestazione è legata ad alcune interviste, entrambe risalenti al 2024 e ai microfoni del Messaggero. Il titolare degli Esteri affermò: “Vorrei vedere bandiere blu e gialle alla marcia (in onore del giorno della liberazione dell’Italia dal fascismo, ndr). I combattenti ucraini, come i partigiani e i soldati dell’esercito di liberazione del 1945, combattono per la libertà”. Il ministro della Difesa, invece, è “colpevole” di aver accusato Putin di “volere tutta l’Ucraina, e nessuno garantisce che si fermerà lì”.

Dell'elenco fanno parte esponenti di 13 Paesi, della Ue e della Nato. Tra gli altri il segretario generale della Nato Mark Rutte, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

E ancora l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezzae la presidente del Parlamento Ue. Per gli Stati Uniti è invece riportata una sola dichiarazione da parte del senatore