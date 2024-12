Influencer a 94 anni: la storia della "nonna social" triestina

Ascolta ora 00:00 00:00

A novantaquattro anni la triestina Licia Fertz cosa fa? L’influencer. E mica per ridere, ha trecentomila follower, inserita dalla BBC tra le cento persone più influenti e stimolanti del mondo. Influente non so, ma stimolante si può capire, vedere una persona anziana così in forma mette di buon umore. Ma genera anche equivoci, non certo per colpa di Licia Fertz, per chiunque è irresistibile chiederle come ha fatto a arrivare in forma alla tua età, per esempio chiedendole cosa mangia, come vive, una ricetta. Lucia, che vive a Viterbo, risponde dando speranza a tutti, tipo mangiate e bevete quello che volete, godetevi la vita, con dei suggerimenti alla Osho, come "Il segreto è voler bene a se stessi e anche agli altri. Se si possono fare dei favori, se si può aiutare qualcuno, va fatto. Inoltre, parte se si crede che una cosa sia giusta, bisogna tenere duro e portarla a termine, non si devono mai lasciare le cose a metà. Alla sera, quando si va a letto bisogna essere soddisfatti della giornata trascorsa e io sono una vecchia molto, molto soddisfatta, anche troppo”.

Seguitela perché è molto simpatica ma non prendetela alla lettera. Se volete sapere il suo segreto ve lo dico io, in tre lettere: DNA. E per quello non può darvi consigli, quello che avete è quello che vi tenete, inutile chiederlo a lei.