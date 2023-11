"Inopportuno…". Grillo a valanga sull’avvocato Bongiorno, legale nel processo del figlio

Lunghi, lunghissimi minuti quelli dedicati da Fabio Fazio a Beppe Grillo durante Che tempo che fa sul Nove. Il fondatore del Movimento 5 stelle ha parlato a lungo della politica e della sua creatura, con il solito modo di fare tra il serio e il faceto, che non permette di capire dove inizia la riflessione seria e dove quella del comico. Al di là della politica, però, Grillo è andato a finire anche su un argomento che, vista la situazione sarebbe stato forse meglio evitare, quello del processo a suo figlio Ciro, attualmente in corso a Tempio-Pausania. Nello specifico, il fondatore del Movimento 5 stelle ha duramente criticato Giulia Bongiorno, avvocato della controparte del figlio, ossia l'accusa.

Nel suo show a Che tempo che fa, Grillo ha citato l'onorevole Bongiorno, che oltre a essere avvocato è senatrice della Lega. È il legale della ragazza che ha accusato di violenza Ciro Grillo e proprio per questo le parole del fondatore del partito ora guidato da Giuseppe Conte appaiono poco accorte durante la sua intervista: " È un avvocato, presidente della commissione Giustizia, è una senatrice della Lega che fa comizietti davanti ai tribunali dove c'è una causa a porte chiuse... È inopportuno. Così si mischia tutto ". Al netto del fatto che le sue parole non sposteranno l'andamento del processo in corso, sarebbe forse stato più adeguato se sul tema avesse sorvolato.