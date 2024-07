IoLaButtoLì 2024, come si smaltiscono i piccoli rifiuti ispirandosi a Dante

Ascolta ora 00:00 00:00

È giunta alla quinta edizione la campagna sullo smaltimento dei piccoli rifiuti di Save the Planet e JTI Italia #IoLaButtoLì, e questa volta si ispira alla Divina Commedia per parlare di sostenibilità con l'"irresistibile" aiuto di Casa Surace.

La nuova campagna

Patrocinata dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, realizzata in collaborazione con l'agenzia Pensieri e Colori e curata dal partner tecnico Lombardini22, per parlare e sensibilizzare sul corretto smaltimento di piccoli rifiuti, Save the Planet e JTI Italia hanno scelto una modalità "eco-divertente" grazie alla presenza dei volti storici di Casa Surace e "eco-culturale" con l'ispirazione dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Quest'anno la campagna è strutturata sulla parodi dei tre regni ultraterreni di Dante, l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso che diventano tre distinti set dove attraverso le voci dei personaggi dell'opera come Virgilio, San Pietro e appunto Dante si parlerà di sostenibilità. Ironia e informazione che si fondono per stimolare una profonda riflessione sull'impatto dei piccoli rifiuti sul pianeta attraverso la partecipazione di un cast d’eccezione.

Gli special guest

Come accaduto nelle precedenti edizioni #IoLaButtoLì vede il coinvolgimento di volti noti del web e del mondo social: i protagonisti di quest'anno sono le star di Casa Surace, affiancate da artisti del calibro di Canal e UfoZero2 che si immergono nei personaggi danteschi mettendo in scena sketch e scene irriverenti per guidare il pubblico verso comportamenti più virtuosi e rispettosi dell'ambiente.

" E’ un grande orgoglio per la nostra associazione essere arrivati alla quinta edizione di #IoLaButtoLì che, anno dopo anno, sta crescendo sempre di più ” - ha commentato Elena Stoppioni, Presidente di Save the Planet – “ Per Save The Planet la sensibilizzazione ambientale e l’attivazione passano dalla narrazione positiva e dal creare impatto sociale sulle comunità. Avere al nostro fianco realtà come JTI Italia, Lombardini22, Casa Surace insieme ad altri artisti ed avere il patrocinio del Ministero, dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e che in tanti riconoscono la qualità del progetto ”.