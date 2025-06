Ivanka, chi è la figlia di Donald Trump, l'arrivo a Venezia con il marito Jared Kushner: invitati speciali di Bezos

Ivanka Trump è arrivata a Venezia insieme al marito Jared Kushner, in occasione del matrimonio dell’anno: quello tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e la giornalista Lauren Sánchez. La figlia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata tra i primi volti noti avvistati nella laguna, sbarcando all’aeroporto Marco Polo con i tre figli, e raggiungendo in motoscafo l’hotel St. Regis, dove la coppia alloggia durante la permanenza italiana.

Chi è Ivanka

A 43 anni, Ivanka è molto più di un cognome celebre: imprenditrice, ex modella, madre e per quattro anni anche consigliera alla Casa Bianca accanto al padre, ha saputo costruirsi un’identità pubblica che va ben oltre la politica. Dopo l’esperienza nell’amministrazione Trump, ha deciso di fare un passo indietro dalla scena istituzionale per dedicarsi alla famiglia e alla vita privata, trasferendosi in Florida con il marito Jared Kushner — anch’egli figura di spicco durante la presidenza Trump, con un ruolo chiave nelle relazioni internazionali.

L’arrivo a Venezia,

In un’atmosfera tra romanticismo e altissima mondanità, l'arrivo a Venezia di Ivanka segna il ritorno sotto i riflettori globali. Invitati personalmente da Jeff Bezos e Lauren Sánchez, Ivanka e Jared fanno parte di una ristrettissima lista di ospiti d’élite — tra cui anche Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Orlando Bloom e Diane von Fürstenberg — chiamati a partecipare alle nozze che si terranno tra la basilica di San Giorgio Maggiore e l’Arsenale, in un evento blindatissimo. Si parla di un matrimonio da 40-50 milioni di euro, con festeggiamenti distribuiti su tre giorni e un impatto mediatico enorme, tanto da suscitare anche proteste da parte degli abitanti e attivisti contrari all’overtourism che da anni minaccia Venezia.

Elegantissima, Ivanka è apparsa rilassata e sorridente. Insieme al marito ha salutato la folla accorsa nei pressi dell’imbarcadero dell’hotel, mentre i paparazzi si scatenavano nel cercare di catturare ogni dettaglio del look della coppia. Il suo stile è sempre misurato ma sofisticato, perfettamente in linea con l’immagine che da anni coltiva: quella di una donna di potere, ma anche di famiglia.

Una figura centrale

La sua presenza al matrimonio di Bezos, oltre a segnare il legame con alcuni dei più influenti personaggi dell’imprenditoria americana, testimonia quanto la sua figura

rimanga ancora oggi centrale nella geografia del jet set internazionale. Ivanka Trump, da sempre al crocevia tra politica, business e moda, si conferma un nome che continua a far parlare, anche lontano dalla Casa Bianca.