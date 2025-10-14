Jolanda Renga denuncia una tentata estorsione

“Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10.000 dollari ti rovinerò la vita”: questo il messaggio che ha ricevuto Jolanda Renga che ha prontamente denunciato la tentata estorsione. La ragazza ha svelato ai suoi followers cos’è successo ed ha condiviso il messaggio ricattatorio che ha ricevuto. Ha usato i suoi social per denunciare tali minacce e per invitare a denunciare quando si è vittime di questi episodi.

Su Instagram ha detto: “Mi dispiace soprattutto perché nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata se le è capitato di condividere quel genere di foto ed è vergognoso che invece accada così spesso”. Poi ha spiegato che ha subito chiesto aiuto ai suoi genitori, Ambra Angiolini e Francesco Renga, ed insieme hanno sporto denuncia. Jolanda ha spiegato: “Ho bloccato il numero e ho chiamato subito mio padre, mia madre, chiunque potesse darmi una mano”.

La ragazza ha anche rivelato che in realtà non esistono foto sue nude ma ha comunque pensato al peggio e in quel momento si è spaventata. Ha immaginato che qualcuno avesse potuto modificare le sue immagini con l’intelligenza artificiale, come è accaduto sulla piattaforma Phica.eu, a tante donne dello spettacolo, quest’estate.

La 21enne non si è lasciata intimorire: ha subito avvisato i genitori ed insieme hanno sporto denuncia presso le autorità competenti.

Nonostante non abbia la stessa fama dei genitori, la 21enne è molto seguita sui social e spesso viene presa di mira dagli haters. Stavolta l’attacco che ha subito è ben più pesante e la denuncia è stata inevitabile.