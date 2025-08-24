L’ambulanza ha un incidente: mamma partorisce in auto, bimbo nasce prima dell’arrivo dei soccorsi

Un parto fuori dal comune, con un lieto fine che ha del miracoloso. Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto, una donna di 26 anni ha dato alla luce il proprio bambino in auto, in strada ad Arezzo, dopo che l’ambulanza inviata per soccorrerla è rimasta coinvolta in un incidente durante il tragitto. Il neonato, un maschietto, è venuto al mondo prima dell’arrivo di una seconda ambulanza. Mamma e bimbo stanno bene.

Travaglio improvviso

Tutto è iniziato nella tarda serata di sabato, quando la 26enne, residente a Monte San Savino, ha avvertito le prime contrazioni. Accompagnata da un uomo, presumibilmente il compagno o un familiare, è partita in auto verso l’ospedale San Donato di Arezzo, ma, poco prima di arrivare a destinazione, il travaglio si è intensificato e la giovane ha allertato il 118, chiedendo un intervento urgente.

Erano le 23:39 quando la centrale operativa della Asl Toscana Sud Est ha attivato un mezzo di soccorso in codice rosso: un’ambulanza della Croce Bianca di Monte San Savino è partita in direzione via Guglielmo Duranti, nella zona Marchionna di Arezzo, dove la donna si era fermata.

L’incidente

Durante il tragitto, però, l’ambulanza è rimasta coinvolta in un incidente stradale in viale Colombo, tra i quartieri San Donato e Saione. Un’auto condotta da una donna di 52 anni ha impattato frontalmente contro il mezzo di soccorso. La donna alla guida è rimasta ferita ed è stata trasportata al Pronto Soccorso del San Donato in codice giallo. Fortunatamente, gli operatori sanitari a bordo dell’ambulanza sono rimasti illesi.

Non potendo più raggiungere la partoriente, la centrale operativa ha immediatamente inviato un secondo mezzo, questa volta della Misericordia di Subbiano, verso l’auto dove la giovane era ormai in procinto di partorire.

Il parto in auto

Ma il piccolo non ha aspettato. Proprio all’interno della vettura, parcheggiata in via Duranti, il neonato è venuto al mondo con l’aiuto dell’uomo che accompagnava la madre. Poco dopo, i sanitari della Misericordia sono giunti sul posto e si sono presi cura dei due.

La madre e il neonato sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso del San Donato, dove i medici li hanno presi in carico. Entrambi sono in buona salute, come confermato anche dalla Asl Toscana Sud Est nella giornata di domenica.

Intervento coordinato su doppio fronte

Intanto, in viale Colombo, sono intervenute diverse squadre di emergenza per gestire le conseguenze dell’incidente: un’ambulanza base della Croce Bianca di Arezzo, una della Misericordia di Arezzo, l’automedica di Arezzo, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi del caso.

Un finale felice dopo una notte movimentata

La storia, che ha tenuto con il fiato sospeso familiari e soccorritori, si è fortunatamente conclusa con un epilogo felice.

Nonostante le difficoltà e l’imprevisto incidente, il bambino è nato sano e la madre è in buone condizioni. Un evento straordinario che ha messo in luce la prontezza dei sanitari, la determinazione della giovane madre e, forse, anche un