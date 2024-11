L'amore clandestino mi fa stare bene

Foto di Pixabay

Da circa un anno a questa parte ho una relazione con il mio capo. Siamo entrambi sposati e quindi meritiamo tutta la disapprovazione di questo mondo per una scelta tanto dissennata, lo so. Ma da quando abbiamo iniziato a frequentarci è come se fossimo rinati. Ci incrociamo in ascensore, partiamo per trasferte di lavoro assieme, ci mandiamo messaggi, ci guardiamo di nascosto… Sono più magra, tonica, ho la pelle e i capelli luminosi e sono sempre allegra. Insomma questo rapporto clandestino mi fa stare davvero bene. Ma adesso lui ha deciso di lasciare sua moglie. E io non voglio assolutamente lasciare mio marito, né tantomeno “fidanzarmi” con lui. Cosa faccio?

***

Cara lettrice, quella che mi racconta non è una relazione clandestina, è una dischiusura primaverile, un integratore alimentare, un cardiotonico… Beata lei, se lo lasci dire. Probabilmente dovrei essere moralmente più corretta e sconsigliarle categoricamente di essere la metà di un adulterio. Ma cosa vuole che le dica? Sentirla così entusiasta, felice, praticamente “rinata” mi spinge a solidarizzare con la sua condotta oggettivamente opinabile. Soprattutto, anzi esclusivamente, perché fin qui nessuno si è fatto del male. Suo marito non sospetta nulla (e forse avrà modo di godere a sua volta della sorprendente “muta” del corpo della donna che ha accanto) e anche la moglie del suo amante non immagina niente. Ma il fatto che, finora, la vostra felicità non ha affossato nessuno è, mi creda, è parte integrante del vostro stesso stato di grazia. Se questa situazione dovesse “esplodere” e se i vostri coniugi dovessero venire a sapere ogni cosa, le posso garantire che tutto il beneficio di questa situazione si scioglierebbe come neve al sole.

Soprattutto dal momento che lei non ha alcuna intenzione di separarsi e di rifidanzarsi. La prego, lo confessi apertamente al suo amante e gli impedisca in ogni modo di lasciare la moglie per una donna che, in realtà, lo vuole a dosi omeopatiche.