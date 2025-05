Getta acido sul cane dei vicini: anni di minacce, poi la verità nei video di sorveglianza

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo continue liti con i vicini, ma anche crudeltà verso il loro cane su cui avrebbe gettato dell'acido provocandogli gravi danni fisici, secondo secondo quanto ricostruito dagli investigatori. Per questo motivo un uomo di 50 anni, residente in provincia di Caserta, è stato colpito da un provvedimento di divieto di dimora nel territorio di Vairano Patenora.

Il provvedimento

Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Forestale di Vairano Patenora, disposto dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura locale, che ha coordinato le indagini. Queste sono state avviate dopo la denuncia presentata da una famiglia residente nella stessa zona dell’indagato. I vicini hanno riferito di essere stati vittime di comportamenti persecutori da parte del 50enne, che, stando a quanto dichiarato, a partire da marzo 2020 avrebbe iniziato a molestarli e minacciarli con insistenza, generando in loro un forte senso di ansia, paura e preoccupazione per la propria incolumità personale.

I maltrattamenti al cane

Le condotte persecutorie dell’uomo non si sarebbero fermate alla sola famiglia, ma avrebbero coinvolto anche il loro cane, sottoposto a ripetuti maltrattamenti. In più occasioni, il 50enne avrebbe gettato sull'animale sostanze corrosive. A conferma delle accuse, sono stati ritenuti fondamentali i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza installato nel giardino privato, dove abitualmente si trovava l’animale.

Il cane è stato sottoposto a visita da parte dei veterinari dell’ASL di Vairano Patenora, i quali hanno riscontrato gravi lesioni fisiche compatibili con le violenze denunciate dai

proprietari. Nel corso di una successiva perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, disposta dalla Procura e condotta dai carabinieri, sono state rinvenute e sequestrate diverse confezioni contenenti sostanze caustiche.