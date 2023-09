"L'immigrazione incontrollata...". L'ex velina Ludovica Frasca asfalta Sala

Che la politica dei porti aperti abbia avuto delle serie conseguenze è ormai tristemente sotto gli occhi di tutti, e solo gli irriducibili dell'immigrazione incontrollata faticano ancora ad ammetterlo. Città come Roma e Milano sono un chiaro esempio di come la situazione sia ormai fuori controllo, con aggressioni, violenze e ruberie di ogni genere. Vittime di furto sono anche i personaggi del mondo dello spettacolo, come il pilota della Ferrari Carlos Sainz, derubato nel capoluogo meneghino subito dopo essere uscito dall'hotel, o l'ex calciatore Bobo Vieri, riuscito a sventare un borseggio da parte di una donna.

A far sentire la propria voce è anche l'ex velina Ludovica Frasca che, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, ha voluto raccontare la propria esperienza. Esperienza per la quale si era già rivolta duramente contro il sindaco di Milano Beppe Sala. " Milano è la città più insicura d'Italia. Sono mancata un'ora da casa e mi hanno derubato delle poche cose di valore che avevo. Grazie a tutte le autorità, Beppe Sala per averci fatto sprofondare nell'insicurezza", aveva scritto in un post pubblicato sui social network.

Nel corso della trasmissione, l'ex velina è stata molto diretta. "Un'immigrazione incontrollata può portare al disagio e alla violenza, non possiamo più dirlo perché non è politicamente corretto?" , ha dichiarato, visibilmente seccata dalla situazione.

Dopo il furto subito in casa, la Frasca non le ha mandate a dire al primo cittadino di Milano, auspicando di essere ascoltata. "Mi aspetto una risposta. Sono come l'inquilina di una casa che, quando ha un qualsiasi problema, chiede aiuto al proprietario che si rivolge all’amministratore", aveva dichiarato. " Io da privata cittadina mi occuperò di installare un sistema di sicurezza a mie spese per proteggere me e la mia casa. Ma quante case ancora devono essere derubate? Quanti scippi devono essere commessi perché si intervenga? ".

Il colpo in casa della Frasca è avvenuto un pomeriggio, quando la showgirl era uscita per delle commissioni. Al suo ritorno aveva trovato la porta d'ingresso forzata e la casa svaligiata. Il tutto in pochissimi minuti. " Non mi sono ancora ripresa, il senso di violazione è ancora grande ", aveva raccontato l'ex velina, come riportato da Libero Quotidiano. " Dopo 12 anni di vita a Milano noto quanto la città sia cambiata in peggio a livello di sicurezza. E non sono la sola, perché dopo il mio sfogo su Instagram ho ricevuto decine di messaggi di persone che mi appoggiano e che mi hanno raccontato episodi spiacevoli capitati a loro o ad amici ", aveva concluso. Un brutto colpo per la sinistra fanatica dell'accoglienza a priori.