"Beccata". Bobo Vieri sventa la "truffa del foglio": ecco come ha fatto

Ancora allarme sicurezza a Milano, ormai letteralmente presa d'assalto da ladri e borseggiatori di ogni genere. A finire nel mirino dei malviventi non soltanto le persone comuni che si trovano a passeggiare per le strade del capoluogo meneghino o in attesa della metro. Anche l'ex calciatore Christian Vieri è stato vittima di un tentativo di furto e a raccontare la spiacevole esperienza è stato proprio l'ex campione della Serie A.

La cena con tentato furto

Intervenuto sulle proprie pagine social, Vieri ha raccontato ai suoi follower come sia riuscito a sventare il colpo del ladro, riuscendo a salvare il proprio telefono cellulare. La stella del calcio italiano si trovava a cena con degli amici. Il gruppetto era seduto ai tavoli esterni di un locale di Milano, quando si è avvicinata una donna che, con fare sospetto, si è mantenuta nei paraggi, tenendo fra le mani un foglio. Per qualcuno il dettaglio non avrebbe significato nulla, ma per i cittadini più esperti, ormai avvezzi a certi metodi, quel foglio era un chiaro segnale di pericolo. Si tratta infatti di una delle escamotage più utilizzate dai borseggiatori, che si servono del pezzo di carta (a volte un volantino, altre una cartina della città) per coprire ciò che intendono rubare e poi portarlo via all'ignara vittima.

"Beccata e mandata via"

" Siamo qua a cena, è arrivata una che mi voleva rubare il telefono, l'abbiamo beccata e mandata via ", racconta Bobo Vieri ai suoi follower. "Quindi attenzione, prendono un pezzo di foglio, lo mettono sul telefono, poi vi prendono telefono e foglio, bisogna stare attenti a Milano, bisogna stare attenti".

La situazione, purtroppo, è questa e sono in tanti a denunciarlo. Nell'ultimo periodo molti altri personaggi famosi sono stati derubati per strada, come il bassista e amico del cantante Jovanotti Saturnino Celani, vittima di furto a poca distanza dal Duomo. A Milano la sicurezza per le strade vacilla, e non solo per quanto riguarda i borseggi. La cronaca purtroppo è piena di casi di degrado e di violenza.

A Milano resta l'allarme sicurezza