"Una lezione di vita". Anche Meloni emozionata da Allevi a Sanremo

Il ritorno sulle scene di Giovanni Allevi e le sue parole sulla malattia hanno emozionato tanti italiani. Tra di essi, anche Giorgia Meloni. In un post affidato ai social, il premier ha offerto il proprio tributo al pianista marchigiano, che nella serata di ieri, 7 febbraio, era stato ospite al Festival di Sanremo, di nuovo su un palco e davanti al suo pubblico dopo quasi due anni di pausa dagli spettacoli a causa del mieloma multiplo diagnosticatogli. Una malattia durissima, con la quale l'artista ha però imparato a convivere.

Il discorso di Allevi a Sanremo

Quei sentimenti, Allevi li ha portati sul palco dell'Ariston e li ha trasferiti in un commovente monologo. "All'improvviso mi è crollato tutto, non suono più il piano da quasi due anni davanti a un pubblico", aveva raccontato il musicista, aprendo il proprio cuore davanti a milioni di spettatori sintonizzati in quel momento. E ancora: "Ho due vertebre fratturate, e tremore e formicolio alle dita. Nome tecnico: neuropatia. Proprio io che devo suonare il pianoforte. Ma non potendo più contare sul mio corpo, suonerò con tutta l'anima". All'Ariston, il pianista aveva eseguito anche un brano da lui stesso composto e intitolato Tomorrow, perché - aveva spiegato - "domani, per tutti noi, ci sia sempre ad attenderci un giorno più bello".

Il tributo di Giorgia Meloni

Quelle parole e quella testimonianza hanno emozionato anche Giorgia Meloni, che stamani sui social ha rilanciato l'intervento dell'artista marchigiano a Sanremo. "Speranza, gioia, forza: una lezione di vita che lascia il segno. Vivi senza paura Maestro. Le tue parole e la tua musica sono fonte di ispirazione", ha scritto il presidente del Consiglio sulla piattaforma X, dando voce a un sentimento sincero che ha accomunato moltissimi italiani.

Speranza, gioia, forza: una lezione di vita che lascia il segno.

Vivi senza paura Maestro. Le tue parole e la tua musica sono fonte di ispirazione. pic.twitter.com/urycjzadZ0 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 8, 2024

"I numeri… non contano! Sembra paradossale detto da qui. Perché ogni individuo, ognuno di noi, ognuno di voi, è unico, irripetibile e a suo modo infinito", aveva affermato Allevi in uno dei passaggi più significativi del proprio discorso a Sanremo. Poi, con altrettanta sensibilità, l'artista aveva aggiunto: "come intuisce Kant alla fine della Critica della Ragion Pratica, il cielo stellato può continuare a volteggiare nelle sue orbite perfette, io posso essere immerso in una condizione di continuo mutamento, eppure sento che in me c'è qualcosa che permane! Ed è ragionevole pensare che permarrà in eterno. Io sono quel che sono...".

Una vera e propria "lezione di vita", come osservato da Giorgia Meloni.