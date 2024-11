Lilli Gruber in commissariato: il furto mentre faceva ginnastica a Villa Borghese

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche Lilli Gruber è finita nella lunga lista di vip e gente comune a cui i borseggiatori hanno sottratto vari tipi di beni. Chi con furti in casa, chi mentre girava per strada. Nessuno, purtroppo, è al sicuro e non solo nelle grandi città, sulla sottrazione di borse, gioielli e altri oggetti di valore.

Alla nota giornalista de La7 sono state prese le chiavi di casa e il cellulare, mentre si trovava a Villa Borghese a Roma a fare ginnastica. La notizia è stata riportata dall'Adnkronos, che ha poi spiegato come si sia presentata al commissariato Salario Parioli di Roma per sporgere denuncia.

Oggetti "preziosi"

Nonostante il valore intrinseco degli oggetti sottratti alla giornalista non sia enorme, rispetto ad un furto di gioielli, orologi ed altri beni questi due semplici oggietti hanno invece un valore enorme in quanto sicurezza. Si pensi solo al fatto che chi ha rubato le chiavi, molto probabilmente conosce il suo indirizzo e per questo potrebbe avere accesso alla sua casa.

Stessa cosa per il cellullare. Una giornalista come la Gruber nel suo cellullare sicuramente avrà numeri di telefono molto importanti di personaggi di alto livello che sarebbe pericoloso finissero in mani sbagliate. Ovviamente, come succede alle persone comuni, al momento del furto le serratture sono le prime cose che vengono sostituire e per fortuna i moderni cellulari possono essere bloccati per evitare l'accesso di estranei, ma sono comunque cose che non fanno piacere, e chi ha subito un furto lo sa bene.

Il furto

La Gruber ha raccontato ai poliziotti di aver subito il furto intorno alle 14 nello storico parco nel

pieno centro della Capitale. La conduttrice di Otto e mezzo ha spiegato di aver appoggiato vicino a sé un borsello contenente i due oggetti per svolgere alcuni esercizi e di essersi accorta poco dopo che le era stato rubato.