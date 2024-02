Lino Banfi distrugge Sanremo, il dramma di Biden e Cecchettin: quindi, oggi…

- Ho letto con grande interesse l’intervista alla mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli per futili motivi. Daniela Di Maggio dice cose sagge ed altre molto meno. Il primo errore riguarda Geolier a Sanremo: non c’è stato nulla, in quella bordata di fischi dell’Ariston, che fosse “anti-napoletano”. La verità, e dalle parole di Daniela (e di Saviano) lo si capisce chiaramente, è che qualunque critica venga rivolta loro finisce col diventare “pregiudizio contro Napoli”. Daniela lo ammette: “Sono napoletana e voglio dire io, da napoletana, sei sbagliato. Ma se me lo dice qualcuno del Nord non lo accetto”. Il razzismo territoriale è solo nelle orecchie di chi lo vuol sentire.

- Molto più interessante, invece, il racconto del motivo per cui ha voluto Geolier al funerale di Giogiò, benché il rapper napoletano - come tanti - abbia iniziato cantando “testi pieni di violenza”. “Li ho voluti al mio fianco per dare uno schiaffo alla camorra - racconta - Che si vuole appropriare della loro musica, rovinandoli. Poiché il killer di mio figlio si vestiva come Geolier gli ho dato il primo ergastolo: vedere il suo mito, Geolier appunto, portare i fiori sulla bara di Giogiò, durante il suo funerale”. La musica e le fiction sulla violenza camorristica, tipo Gomorra, non sono la causa della mafia, sia chiaro, ma come dice Daniela bisogna iniziare a “togliere armi culturali” alla criminalità evitando di trasformare le loro malefatte in “miti”. Saviano, leggi qui.

- Su risultato di Sanremo qualcuno dovrà pur dire che né il televoto né il risultato dato dalle votazioni della Sala stampa e delle Radio è “democratico”. E nessuno dei due rispecchia il sentimento generale degli ascoltatori. Mi spiego: la Sala stampa è composta da un gruppo elitario e ristretto di cronisti musicali che hanno la loro età, le loro idee e spesso pregiudizi degni di una casta. Il televoto, allo stesso modo, ma opposto, premia gli artisti (non le canzoni) con maggior peso mediatico, magari dato dalla presenza in tv o da un fortunato andamento sui social media. Ma gli streaming milionari di Geolier non solo lo specchio del paese, non di tutto almeno. E neppure i tanti televoti ricevuti, che premiano chi può contare su una “fanbase” più attiva. Renga e Nek, per dire, magari saranno apprezzatissimi da tanti italiani che però si guardano bene dallo spendere 50 centesimi per fargli vincere una gara canora e che magari non ascoltano le canzoni si Spotify. Ecco perché un “metro” più realistico per capire quale è stata la canzone più apprezzata dagli italiani sarebbe la giuria demoscopica che pure ha dei limiti, visto che tende a premiare chi è sulla cresta dell’onda da più tempo. Chi avrebbe vinto? Loredana Bertè. Poi Annalisa e Angelina Mango. Geolier, che così tanti televoti ha ricevuto, non sarebbe andato oltre il 20 posto. Nessun sistema è perfetto, ma scambiare il “televoto” per il voto popolare è un errore.

- Gino Cecchettin candidato con il Pd? Lo dicono i giornali, lui smentisce. Fossi nel papà di Giulia cercherei di resistere alle sirene. Il motivo? Il modo migliore per “cambiare le cose” è quello di presentarsi come testimone terzo, capace di creare un consenso bipartisan nello scacchiere politico così da far approvare leggi che siano condivise da tutte le forze politiche. Se ti candidi in un partito di sicuro migliori la tua vita, sei tecnicamente dentro le istituzioni, ma dubito che riuscirai ad approvare chissà quale legge. E intanto la battaglia che volevi portare avanti verrà identificata con una “parte”. E addio unità nazionale.

- Si fa un gran parlare della presunta censura di Mara Venier ai danni di Dargen D’Amico che, a Domenica In, si apprestava a fornire una predica sull’immigrazione in Italia. Finito il Festival come al solito restano le polemiche. E l’accusa è quella di una censura che la Rai avrebbe fatto cadere sulle istanze di Ghali e D’Amico, il primo su Gaza e il secondo sui migranti. Chi ha ragione? La libertà di espressione è sacrosanta ma in questo caso non c’entra un fico secco. Essere “liberi” non esime gli artisti dal dovere di contenersi, di comprendere il momento e di decifrare il contesto. Ghali non può usare quel palco come gli pare e piace perché chi vorrebbe replicare alle sue esternazioni sul “genocidio”, primo tra tutti l’ambasciatore di Israele, non può godere di quei 10 secondi davanti alle telecamere più ambite d’Italia.

- Essere liberi significa poter portare a Sanremo una canzone sui migranti o realizzare un madley con frasi in arabo sui nuovi italiani, come fatto da D’Amico e Ghali senza che la Rai si opponesse (in barba a chi parla di Telemeloni). Diverso è se invece l’artista si arroga il diritto di andare oltre la performance per cui è stato ingaggiato e sfrutta il palco per altri fini. Se un cantante avesse invocato il blocco navale, chiesto l’invio di armi all’Ucraina o fatto un appello a non vaccinarsi, il Pd, il M5S e la sinistra avrebbero comunque difeso la sua libertà di espressione?

- Diverso è invece il caso di Mara Venier a Domenica In. In questo caso il “contesto”, cioè una intervista con domande dei giornalisti sulla sua canzone, era compatibile col suo discorso a favore dell’accoglienza.

- Federico Rampini spiega perché Joe Biden non rinuncia alla candidatura, nonostante gli evidenti problemi legati all’età. Il motivo ha un nome e un cognome: Kamala Harris. La vicepresidente di cui i giornali progressisti avevano cantato le lodi per via della sua aderenza perfetta all’ideologia woke e ai dettami di Black Lives Matter si è dimostrata sin da subito non adeguata al ruolo. Ma rinunciare a correre ed impedirle di candidarsi sarete davvero complicato per i democratici, che rischierebbero non solo di trovarsi “un’incapace” come candidata ma anche di esporsi alle critiche dei repubblicani. Da qui l’obbligo per Joe di stringere i denti pena (da sinistra) l’accusa di razzismo sessista (l’uomo bianco che caccia la donna afro) o (da destra) di aver lasciato per quattro anni gli Usa nelle mani di una vice impresentabile. Non si mette bene per i dem americani ma anche i nostri benpensanti dovrebbero andare a rileggersi gli articoli e le lodi dedicate a Kamala durante la campagna elettorale. E vergognarsi di come l’abbiano incensata non valutandone le qualità politiche ma solo l’appartenenza a una minoranza.

- Me lo ero perso, lo ammetto, ma ho visto un video di Lino Banfi che critica le canzoni di Sanremo. Dice: “Tutte cominciano con ksadaklmmfadlkmdslakmdsaskmdal. E poi urlano: yaeoooosoo. E che c*** vuol dire yaehoooo?”. E ancora: “Perché i rapper fanno così per non farci capire niente?”. Impossibile dire di meglio.