"Per l'Inter...". Fabrizio Corona rischia il carcere per la finale di Champions

Dopo avere sganciato l'ennesima bomba contro Fedez (sulla lite con Luis Sal), Corona torna a parlare di sè. La legge gli impone di non lasciare l'Italia per nessun motivo prima del fine pena (fissato per il 15 settembre), ma Fabrizio Corona è disposto a tutto per la sua Inter. Anche a finire di nuovo in carcere. L'ipotesi è concreta se l'ex re dei paparazzi andrà a Istanbul per assistere alla finale di Champions League tra i neroazzurri e il Manchester City. " Me la rischio, prendo un aereo privato e vado a tifare Inter ", ha dichiarato all'Adnkronos Fabrizio Corona.

Una finale che vale la galera

Il prossimo 10 giugno l'Inter affronterà il Manchester City nella finale di Champions in programma a Istanbul. Dall'Italia partiranno migliaia di supporter neroazzurri e tra loro potrebbe esserci anche Fabrizio Corona. " A me mancano tre mesi a fine pena, quindi dovrei 'finire' il 15 settembre, ma la partita è il 10 giugno. Me la rischio, prendo un aereo privato e vado a tifare Inter. Se mi beccano torno in galera e mi faccio gli ultimi tre mesi, se non mi beccano ne vale la pena. Per l'Inter questo e altro ", ha confessato all'agenzia di stampa Adnkronos, rivelando di volere partire per la Turchia tra meno di un mese. A questo punto, avendo annunciato la sua "fuga", Corona potrebbe avere qualche problema a raggiungere Istanbul, ma qualora l'ex re dei paparazzi riuscisse ad arrivare all'interno dello stadio per lui potrebbero scattare le manette. L'arresto sugli spalti dell'Olimpico Atatürk sembra però valere la pena - in tutti i sensi - per Corona, che ha voluto lanciare anche una stoccata all'indirizzo dei fratelli Gallagher.

La provocazione ai fratelli Gallagher