"Si è fatta il filler in gravidanza". Fabrizio Corona contro l'influencer

Fabrizio Corona continua a far parlare di sé, questa volta con un lungo post contro Sophie Codegoni. L’ex re dei paparazzi ha accusato l’influencer, diventata mamma lo scorso 12 maggio, di essersi fatta il filler alle labbra durante la gravidanza, nonostante sia vietato e abbia moltissime controindicazioni mediche. Corona ha voluto fare i suoi personalissimi auguri alla neo mamma nel suo canale Telegram, dove è solito pubblicare tutti i suoi scoop.

Il post su Telegram

" Non cerchiamo di fare sempre polemica - ha iniziato Fabrizio Corona - e facciamo gli auguri alla neo arrivata stupenda Celine Blue, senza soffermarci ovviamente sul nome scelto, Ilary Blasi docet. Ma studiando le storie Ig - si legge nel gruppo Telegram di Corona - abbiamo notato sulle labbra della giovane showgirl un'iniezione di filler o acido ialuronico, cosa vietata durante la gravidanza da tutti i medici ”. Corona ha poi voluto porre una domanda ai molti fan appassionati di gossip che lo seguono sul social. “ l’ossessione della bellezza, o per meglio definirla dismorfofobia - ha chiesto - non trova freni neanche davanti la salute di un figlio che oggi, timbro di fabbrica di ogni giovane influencer, oltre che felicità porta gioie ma soprattutto tanti soldi per i clienti pubblicitari intorno al mondo baby? ”.

I messaggi contro l'influencer

La provocazione ha creato negli altri social networks parecchio dibattito. In molti si sono schierati dalla parte di Fabrizio Corona, altri lo hanno attacco duramente. “Mettere a rischio la salute del proprio figlio per qualche selfie in più non è comprensibile - scrive un utente su Facebook - ma come si fa a ragionare così!”. “Fabrizio Corona dovrebbe iniziare a pensare più ai problemi suoi - commenta un uomo su Instagram - sopratutto quelli con la giustizia !”.

