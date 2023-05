"Rischia una causa milionaria". Corona punge Fedez su Luis Sal

Fabrizio Corona torna a pungere Fedez e Chiara Ferragni attraverso il suo profilo Telegram. I Ferragnez lo hanno querelato per una vecchia storia legata all'appellativo "ebeti" pronunciato dall'ex re dei paparazzi sui social tempo fa, ma Corona in silenzio non rimane. Complici le ultime dichiarazioni fatte dal rapper su Instagram sulla fine del rapporto personale e professionale con Luis Sal, Fabrizio è tornato punzecchiare Fedez parlando dei guai economici, ai quali il marito della Ferragni starebbe andando incontro a causa della rottura con Luis.

" La verità presto o tardi viene sempre a galla" , ha scritto sul suo canale Telegram Fabrizio Corona tornando a parlare del fantomatico legame sentimentale che unirebbe Luis Sal e Fedez: "I l problema è che, come vi dissi il 20 marzo, l'ultimatum di Chiara Ferragni "O lui o me" ha creato crepe nei cuori e gravissimi danni finanziari". A confermarlo, in un certo senso, è stato Fedez che nelle scorse ore è tornato a parlare della scomparsa di Luis nel podcast Muschio Selvaggio.

Fedez, Luis Sal e Muschio Selvaggio

Nei filmati pubblicati nelle storie del suo account Instagram, Fedez è sibillino: " Sono a un punto limite anche io perché ne avrei parlato prima, così avrei evitato tutto questo scenario. Se non parlo è perché non posso parlarne, non per mia intenzione ". La questione tra lui e Luis Sal sembra essere molto più complessa di una semplice litigata tra amici risolvibile con una semplice chiacchierata: " Se non si troverà una soluzione, a un certo punto darò io le spiegazioni perché è giusto così". La scelta di utilizzare la parola "soluzione" fa pensare a interessi più grandi rispetto alla semplice amicizia. Fedez ha parlato di speculazioni esterne sulla rottura, ma di fatto a complicare la vicenda sono stati lui e Sal per primi, mancando di trasparenza con il loro pubblico. Così Fabrizio Corona è tornato a puntare i riflettori sulla questione, svelando qualche dettaglio in più.

Le parole di Fabrizio Corona

Attraverso il suo canale Telegram, l'ex re dei paparazzi ha dichiarato: " Un podcast di successo con milioni di visualizzazioni, con in ballo contratti e sponsorizzazioni tra Fedez e Luis Sal. Come può di colpo scomparire un co-conduttore, creatore, autore, anima ed inventore del progetto... senza spiegazioni? Esiste il merchandising, ci sono gli sponsor, sono stati stipulati contratti ". Corona ha evidenziato l'ambiguità del rapporto tra Fedez e Luis Sal e ha sganciato la bomba: " Il fatto è che Federico rischia per "amore" una causa milionaria perché ha giocato (e gioca) con l'immagine di Luis". A cosa si riferisca l'ex re dei paparazzi non è chiaro, ma presto potrebbero arrivare nuove rivelazioni.

