Lotteria Italia 2023: l'elenco completo di tutti i biglietti vincenti

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023 è stato vinto a Milano: il fortunato biglietto è stato venduto al bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. In un'area di servizio, invece, è stato staccato il tagliando che assegna il secondo premio da 2,5 milioni di euro, per la precisione presso l'area "Campagna Nord" a Campagna, in provincia di Salerno. Lombardia di nuovo in festa per il terzo premio da 2 milioni, vinto ad Albuzzano (Pavia), presso la rivendita di Chiara Delmonte. Il quarto premio, per un valore di 1,5 milioni di euro, è stato vinto ancora in Lombardia a Roncadelle, in provincia di Brescia, presso il punto vendita di Valerio Cornali in via Enrico Mattei. Il quinto e ultimo premio di prima categoria, da un milione di euro, è stato vinto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini, presso il Bar della Rocca. Ecco l'elenco completo dei biglietti vincenti con le serie e i numeri. Controllateli bene.



Premi prima categoria

1° Premio € 5.000.000 biglietto numero F 306831 (provincia di Milano)

biglietto numero (provincia di Milano) 2° Premio € 2.500.000 biglietto numero M 382938 (provincia di Salerno)

biglietto numero (provincia di Salerno) 3° Premio € 2.000.000 biglietto numero I 191375 (provincia di Pavia)

biglietto numero (provincia di Pavia) 4° Premio € 1.500.000 biglietto numero C 410438 (provincia di Brescia)

biglietto numero (provincia di Brescia) 5° Premio € 1.000.000 biglietto numero N 454262 (provincia Rimini)



Premi seconda categoria (100mila euro)

Biglietto numero P 192527 Quartu Sant'Elena

Biglietto numero M 245885 Piatrasanta

Biglietto numero F 131600 Polesine Zibello

Biglietto numero F 214883 Trieste

Biglietto numero D 393404 Caldaro sulla strada del vino

Biglietto numero I 466701 Civitella Valdichiana

Biglietto numero I 257605 Napoli

Biglietto numero I 063968 Piacenza

Biglietto numero N 200785 Eboli

Biglietto numero L 207346 Ottaviano

Biglietto numero C 071644 Catania

Biglietto numero M 404056 Roma

Biglietto numero P 244070 Figline e Incisa Valdarno

Biglietto numero M 462363 Roma

Biglietto numero L 327933 Sala Consilina



Premi terza categoria (20mila euro)