Lotteria Italia 2024: ecco i biglietti vincenti dei premi milionari

Sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti per la Lotteria Italia 2024. Il primo premio quest'anno è di 5 milioni di euro mentre gli altri saranno definiti oggi durante la riunione del Comitato e successivamente, nel corso della trasmissione televisiva "Affari Tuoi", verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di Prima categoria. " Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, le somme corrispondenti ai biglietti vincenti verranno accreditate per intero ", spiega l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Quest'anno è stato venduto l'11% di biglietti in più rispetto al precedente, con un incremento di circa 700mila unità. Nonostante sia stata Roma la città con più biglietti venduti, tra i primi cinque non c'è stata nemmeno una vincita tra le cinque di prima fascia. Invece, ci sono state ben tre vittorie in prima fascia dalla Lombardia, di cui una a Milano città.

Saranno 5 i premi di prima categoria: il primo, come detto, vale 5 milioni di euro. A seguire, il secondo premio è stato fissato a 2,5 milioni, il terzo è pari a 2 milioni. Il quarto premio vale a 1,5 milioni e il quinto, l'ultimo dei milionari, è pari a un milione di euro. I premi saranno in tutto 210 per oltre 17 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria.

Ecco l'elenco dei premi 2024: