Luigi Di Maio, la (nuova) fidanzata è incinta. Chi è Alessia D'Alessandro

Lo avevamo lasciato protagonista della cronaca politica e lo ritroviamo sulle pagine dei gossip. Già, perché Luigi Di Maio, ex esponente del Movimento 5 stelle e ex ministro dei governi Conte e Draghi sta per diventare padre. Lo ha rivelato a sorpresa il settimanale Oggi, che ha dedicato un ampio servizio a Di Maio e alla sua nuova compagna, Alessia D'Alessandro, presto genitori.

La nuova vita di Luigi Di Maio

Dopo essere stato rinnegato da Beppe Grillo, attualmente l'ex esponente pentastellato è fuori dalla scena politica italiana. Luigi Di Maio ricopre, infatti, il ruolo di rappresentate speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico e, secondo quanto rivelato nelle scorse settimane, non ha intenzione di tornare in politica almeno fino al 2025, quando scadrà l'incarico diplomatico per l'Unione europea. Nel frattempo, lontano dall'Italia, Di Maio si è rifatto una vita accanto a una nuova compagna, Alessia D'Alessandro, che è al suo fianco da circa un anno.

Risale, infatti, al 2022 la rottura con la giornalista sarda Virginia Saba, con la quale l'ex ministro ha avuto una relazione durata quasi quattro anni e che sembrava essere destinata all'altare. Invece, dopo la fine della loro storia, Luigi Di Maio ha voltato totalmente pagina e ora si appresta a diventare padre. "Diventerà papà di un maschietto. Il figlio nascerà a settembre in Germania, dove vive e lavora la nuova fidanzata dell'ex ministro", fa sapere la rivista Oggi, che per prima ha dato la notizia della gravidanza.

Chi è Alessia D'Alessandro

Ma chi è la nuova compagna di Luigi Di Maio? Si tratta di Alessia D’Alessandro, 33 anni, ex modella e già madre di una bambina di 4 anni. La donna è stata candidata per i Cinque Stelle alle politiche del 2018 nel collegio di Agropoli-Castellabate (Salerno) ma non venne eletta. Proprio in quell'occasione, però, conobbe l'ex ministro grillino ma la scintilla sarebbe scoccata solo dopo la fine della relazione con la Saba.

Figlia di genitori italo-tedeschi, Alessia D'Alessandro vive e lavora in Germania da diversi anni ma sulla sua professione non si sa granché. Nel suo curriculum, però, figurano gli studi presso la Sciences Po di Parigi e la Jacobs University di Brema. Dopo la conoscenza, finita su tutte le riviste di gossip nel 2023, Luigi Di Maio e Alessia sono usciti allo scoperto sui social e il loro amore ha bruciato le tappe con la notizia della gravidanza.

Per Di Maio si tratta del primo figlio e la rivista assicura che il piccolo avrà la doppia cittadinanza italo-tedesca.