"Il male sconfitto da Dio". La deputata Usa festeggia per la morte del Papa

La morte di Papa Francesco ha scatenato la reazione di tutto il mondo. Tra analisi pregevoli, ricordi sentiti e parole d’affetto si nascondono commenti d’odio che non hanno nulla a che vedere con una critica legittima al papato di Bergoglio. Tra questi troviamo in prima linea Marjorie Taylor Greene, deputata ultra trumpiana al Congresso degli Stati Uniti.

Il motivo è presto detto: la deputata statunitense ha celebrato su X la morte di papa Francesco. Nessun errore di battitura. La notizia della morte di Bergolgio è stata accolta con favore dalla deputata Usa. “Oggi - ha scritto sul suo account su X, seguito da un milione e mezzo di persone - ci sono stati grandi cambiamenti nella leadership globale. Il male viene sconfitto per mano di Dio”. La morte di Bergoglio viene vista come un “male sconfitto”. Per altro, “per mano di Dio”

Non è la prima volta che Greene finisce in mezzo a questi dibattiti. Lei, che si professa cristiana nella biografia sul social network di proprietà di Elon Musk - si era vista sospendere il profilo sulla piattaforma social, che all'epoca ancora si chiamava Twitter, per aver postato disinformazione sul Covid. Il post di esultanza sulla morte del Papa ha provocato la reazione piccata di centinaia di follower.“Sei una disgrazia per l'America” le ha scritto un utente. Ma non solo. “Come fai a vivere” ha commentato un altro follower “con tutto questo odio nel cuore?”.

“Che tipo di cristiana” ha aggiunto un account, "può danzare sulla tomba di un uomo e

parlare di volontà di Dio?”. In un post pubblicato domenica su X, Greene aveva messo un'immagine sacra di Gesù e il commento: “Spero che vivano una Pasqua meravigliosa. Lui è risorto e siamo tutti perdonati”.