Meloni e l'ultimo incontro con Papa Francesco: "Cosa mi ha detto"

Ascolta ora 00:00 00:00

La notizia della morte di Papa Francesco ha sconvolto tutte le massime istituzioni della politica italiana. I ricordi sentiti e le parole commoventi sono arrivate dall’intero arco parlamentare. Dal presidente della Repubblica fino al numero uno dell’esecutivo, passando per le altre cariche dello Stato. Tra questi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, incalzata dal Messaggero, ha voluto raccontare l’ultimo suo incontro con Papa Bergoglio.

"L'ultimo incontro lunedì scorso. L'ho visto molto affaticato, per questo non mi sono trattenuta a lungo con lui. Nonostante le condizioni di salute precarie, non aveva perso il consueto senso dell'umorismo. 'Come sta?', gli avevo chiesto tentando di mascherare la preoccupazione. E lui aveva risposto prontamente: 'Bé, sono ancora vivò, ed era scoppiato a ridere, e io con lui. Quella risata contagiosa, che era la sua cifra e che cercava di trasmettere a tutti. Tutti coloro che aveva intorno, tutti coloro che avevano la fortuna di condividere dei momenti preziosi con lui", esordisce il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in un colloquio con 'Il Messaggerò.

"Quando lo avevo visto lunedì - ricorda Meloni - era provato ma c'era, integro nel suo ruolo. Sdrammatizzando sulle sue condizioni di salute, con quel 'sono ancora vivò, si era poi raccomandato con me: 'Non perda il senso dell'umorismo, mai. Mi raccomando, ci rida sempre un pò sù, un consiglio che amava ripetermi spesso. Ci davamo del lei, nonostante un rapporto ormai consolidato, un rapporto che, posso dirlo con una certa convinzione, andava oltre quello tra un Pontefice e un presidente del Consiglio".

"Preferisco dire poco, anche per una forma di rispetto. Il nostro rapporto andava oltre, ecco perché preferivo vederlo privatamente", spiega la premier.

Che poi aggiunge un ricordo personale e sentito: ", un bene enorme - le parole della presidente del Consiglio - E sono felice di averlo visto un'ultima volta, di essere andata da lui lunedì, appena una settimana fa, per quello che è stato il nostro ultimo saluto. Sono felice di averlo salutato, di aver sorriso con lui un'ultima volta. Un'altra delle cose che porterò con me".