Malore in scena, paura per Toni Servillo: cos'è successo

Momenti di apprensione al Teatro Carignano di Torino per il malore che ha colto Toni Servillo durante il monologo Tre modi per non morire. Verso le 21,45 l’attore è apparso in difficoltà e si tergeva il sudore in continuazione con un fazzoletto. Si è fermato per momento poi ha ripreso ancora sofferente chiedendo pazienza al pubblico. “Ho avuto un collasso a Parigi nello stesso memento della recitazione” ha detto. È uscito di scena per pochi minuti, senza perdere lucidità.

È Servillo ha rifiutato l’intervento di del 118 e dopo qualche minuto è tornato sul palco dove ha concluso la sua straordinaria performance di fronte alla standing ovation del pubblico e ha ripetutamente detto: "Scusatemi"