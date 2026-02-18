Malpensa, lavori su una pista e parte dei voli programmati su Linate

Una delle due piste dell’aeroporto di Milano Malpensa - la 35L/17R - sarà chiusa temporaneamente alle operazioni di volo tra il 16 marzo e il 9 maggio prossimi per consentire interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica ma lo scalo resterà regolarmente operativo grazie all’utilizzo della seconda pista, con una riduzione della capacità di traffico e alcuni voli riprogrammati su Milano Linate.

A renderlo noto sono Enac e Sea che, in accordo con Enav, Assoclearance e i vettori, che hanno definito una serie di azioni per assicurare il massimo impegno sulla gestione coordinata delle attività. Obiettivo: minimizzare gli impatti sull’operatività e garantire la continuità del servizio nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza.

"La nostra priorità assoluta - spiega Pierluigi Di Palma, presidente Enac - è tutelare i passeggeri, nella consapevolezza che si tratta di lavori volti al miglioramento continuo delle infrastrutture e dei servizi. Garantiamo il diritto alla mobilità dei cittadini limitando al minimo i giorni di chiusura della pista e riprogrammando i voli su Linate: una soluzione concreta per azzerare i disagi e assicurare la continuità del servizio".

“I lavori programmati su una delle due piste rientrano in un piano di investimenti strutturato per garantire nel tempo solidità infrastrutturale, sicurezza e affidabilità operativa dello scalo, rafforzando la sua competitività - sottolinea Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Milan Airports -. La pianificazione anticipata degli interventi permette di contenere al minimo l’impatto sull’utenza e di assicurare continuità operativa e qualità del servizio per i passeggeri del sistema aeroportuale milanese”.

I lavori riguarderanno il rifacimento della pavimentazione della pista e delle superfici adibite al rullaggio degli aerei, l’ammodernamento degli impianti tecnologici (Avl), previsti nel ciclo di vita delle infrastrutture per garantire nel tempo elevati standard di sicurezza e affidabilità operativa. Sarà anche sostituito l’impianto di illuminazione, con l’impiego di innovative lampade a Led e verrà installato un nuovo sistema di monitoraggio delle luci. Non solo, gli interventi interesseranno una parte delle vie di rullaggio che rende necessarie alcune modifiche alle consuete modalità di gestione della movimentazione a terra degli aeromobili. I lavori, eseguiti 7 giorni su 7 h24, rientrano nella pianificazione prevista dal ciclo di vita utile delle infrastrutture.

Enac, su proposta di Sea, in via esclusivamente temporanea e limitatamente al periodo di chiusura della pista di Malpensa, ha incrementato la capacità operativa dell’aeroporto di Linate per consentire temporaneamente la riallocazione di una parte del traffico operato da Malpensa.

Così la capacità dell’aeroporto di Linate, fissata a 18 movimenti orari, è stata elevata fino a un massimo di 8 movimenti aggiuntivi all’ora, solo per i voli da e per destinazioni Schengen, operati con aeromobili narrow-body. Nell’ambito della nuova capacità temporanea, l’effettivo utilizzo, finora, è pari a due movimenti aggiuntivi all’ora, solo in alcune fasce orarie.