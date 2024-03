Temporali e raffiche di vento: allerta meteo in tredici regioni

La protezione civile ha diramato l'allerta meteo arancione per domani, giorno di Pasquetta, per tre regioni e quella gialla per dieci per rischio idraulico e idrogeologico. Sono a rischio arancione in alcuni settori di Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia-Romagna, mentre l' allerta gialla è stata diramata per Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana e Umbria.

In zona arancione c'è anche la città di Milano per la serata e per tutta la notte, e fino a domani, è prevista una allerta arancione (moderata) per rischio idrogeologico e una allerta di livello giallo (ordinaria) per vento forte e temporali. In particolare, per quanto riguarda la zona del nodo idraulico di Milano, le raffiche di vento potrebbero raggiungere velocità tra i 70 km/h e i 90 km/h. A stabilirlo, dopo il bollettino diramato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, è il Comune di Milano, che oggi ha riunito l'Unità di crisi locale (UCL) del Comune di Milano, presieduta dagli assessori alla Sicurezza, Marco Granelli, e all'Ambiente e verde, Elena Grandi.

" Si raccomanda pertanto, durante il periodo di allerta di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende ", si legge nella nota diramata dal Comune, che invita i cittadini a " provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento ". In tutto il nord, fin dalle prime ore di domani, sono attese precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Nel frattempo, nella giornata di oggi si è registrata una frana a La Spezia, lungo la strada di collegamento tra Sesta Godano e Orneto. La strada, che mette in collegamento questa parte di Liguria con la Toscana, resterà chiusa fino a nuovo avviso per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Un'altra frana si è registrata lungo la statale 350 che collega il Trentino con la provincia di Vicenza in Veneto.

Sono stati due gliche hanno interessato questa parte di arteria e non è la prima volta che questa strada, negli ultimi mesi, viene chiusa al traffico per gli smottamenti.